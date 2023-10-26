Впервые за долгое время ЕЦБ не изменил процентные ставки

На заседании совета ЕЦБ в Афинах принято решение сохранить основную ставку рефинансирования в размере 4,5%, ставку по депозитам овернайт - в размере 4%, ставку по кредитам овернайт - в размере 4,75%.

До этого совет ЕЦБ повышал процентные ставки десять раз подряд.

В заявлении совета по итогам заседания говорится, что последние данные ЕЦБ подтвердили его предыдущую оценку среднесрочных перспектив инфляции.

"По-прежнему ожидается, что инфляция будет оставаться высокой в течение слишком долгого времени, и по-прежнему сохраняется внутреннее давление цен. В то же время в сентябре инфляция заметно снизилась, в том числе в результате сильного базового эффекта, и большинство показателей инфляции сохраняют тенденцию к снижению. Продолжается сильное влияние ранее принятых советом мер по повышению процентных ставок на условия финансирования. Это все более ощутимо ослабляет спрос, способствуя тем самым снижению инфляции", - говорится в заявлении.

Совет отметил, что стремится обеспечить возвращение инфляции к среднесрочной цели 2%. Исходя из текущей оценки, совет считает, что основные процентные ставки ЕЦБ, если их сохранять достаточно долго, будут в значительной степени способствовать достижению этой цели.

"Будущие решения совета обеспечат, чтобы процентные ставки в рамках монетарной политики устанавливались на достаточно ограничительном уровне так долго, сколько потребуется", - говорится в заявлении.