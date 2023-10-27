Пособия по уходу за ребенком не повышались с 2014 года. Это может измениться

Министерство благосостояния обещает в феврале следующего года сообщить о возможностях увеличения пособий в бюджете на 2025 год, поскольку в следующем году это сделать невозможно. Пособие по рождению ребенка не менялось с 2003 года и уже давно не соответствует экономической ситуации. Модель расчета "маминых зарплат" не пересматривалась с 2014 года.

На портале общественных инициатив Mana balss более 14 000 жителей Латвии высказались за увеличение пособий. Эксперт Центра по делам демографии Имант Парадниекс на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам отметил, что этот вопрос не раз появлялся в политической повестке дня, но так и не стал приоритетным.

Для того чтобы оценить демографическую ситуацию и предложить решения по ее улучшению, центру было поручено разработать стратегию прироста населения, и одной из его рекомендаций, которая должна быть реализована срочно, является увеличение пособий по рождению и уходу за ребенком.

"Для пособия по уходу за ребенком за основу нужно брать установленный статистическим управлением минимальный уровень дохода для двух человек (ребенка и родителя). В прошлом году, когда мы представляли стратегию, он составлял 427 евро, а в этом году - 466 евро", - сказал Парадниекс.

В настоящее время женщина, получающая минимальную зарплату в размере 522 евро, при уходе в декрет получает 434 евро. Таким образом, мать теряет 88 евро своего дохода, чего быть не должно.