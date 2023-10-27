Латвийский бизнес и Украина: в сентябре в новые предприятия Латвии чаще всего вкладывали украинцы

43,8% всех новых предприятий было зарегистрировано в Риге, далее следует Видземе - 101 новое предприятие и столичный регион - 97. Меньше всего новых предприятий было зарегистрировано в Латгале - 51. Почти 90% новых предприятий - компании с местным капиталом.

Как пишет Diena, что касается иностранного капитала, то чаще всего в новые предприятия средства вкладывали представители Украины (19 предприятий), Эстонии (восемь), Германии (семь) и Литвы (семь). В целом тенденции показывают, что в настоящее время в латвийском бизнесе кризиса нет, но хотелось бы большей динамики.

Хотя согласно данным Государственного агентства занятости в Латвии насчитывается более 47 000 безработных, предприниматели подчеркивают, что развитию бизнеса мешает нехватка работников. Ситуация в разных отраслях неодинакова, и, например, в строительстве нехватка работников ощущается сильнее, чем в сфере услуг.