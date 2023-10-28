Стало известно, сколько Рига потратит на рождественское оформление города

Заявки подали три претендента, а договор в середине октября был заключен с компанией United Workshops.

Эта компания установит светодиодные украшения в виде ключей Риги, снежинок, звезд, национальных орнаментов и др. в разных местах столицы на уличных фонарях, мостах, деревьях.

Также светодиодными объектами будут украшены столичные парки и зеленые зоны, например, на Бастионной горке будет "Тропинка света".

По данным Firmas.lv, United Workshops зарегистрировано в 2012 году, его владельцем является Янис Эзерс. В 2022 году оборот предприятия составил 350 000 евро, прибыль - 39 590 евро.