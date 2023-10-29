Скидка на кредиты: депутаты хотят помочь и владельцам более дорогого жилья

Как заставить банки делиться большой прибылью, возникшей после повышения процентных ставок в еврозоне? В этом вопросе наметились заметные противоречия в видении Министерства финансов и депутатов Сейма. Предложение министерства о взимании аванса по подоходному налогу с предприятий с банков, по оценке многих парламентариев, не является достаточно суровым, заключает передача LTV De Facto. Поэтому депутаты движутся к своему варианту, который пока выглядит сложным и потенциально может негативно повлиять на кредитование в будущем. Банкам грозит специальная пошлина, чтобы в следующем году заемщикам можно было предоставлять скидку на ежемесячные платежи, не забывая и о владельцах самого дорогого жилья.
Ответственная комиссия Сейма в минувший вторник начала рассматривать идею депутатов о 50-процентной скидке на ставки жилищных кредитов. Скидку пришлось бы навязать банкам принудительно.
Передача напоминает, что Европейский центральный банк для борьбы с инфляцией с прошлого года пытался сделать деньги дороже, активно поднимая процентные ставки. В Балтии сейчас с отрывом самые дорогие кредиты на покупку жилья во всей еврозоне.
Высокие проценты позволили банкам хорошо заработать. Поэтому, чтобы банки делились неожиданной прибылью, в ряде стран вводят для них временные налоги на прибыль. Например, в Литве банки должны платить особый налог на сверхприбыль.
Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс ("Новое Единство") ранее назвал литовский вариант слишком радикальным. "Мы считали в Латвии, что хотим, чтобы банковский сектор в дальнейшем продолжал работать и кредитовать. Мы решили, что по такому радикальному пути идти не хотим", - сказал министр передаче LTV De Facto в сентябре.
Министерство финансов предлагает банкам установить обязательную уплату 20% подоходного налога с предприятий в виде аванса независимо от того, будут ли выплачиваться дивиденды с прибыли. Мнения расходятся, можно ли вообще назвать это новым налогом. Министерство подсчитало, что в следующем году таким образом можно собрать около 140 млн евро.
Среди депутатов Сейма царит мнение, что предложение Минфина по налогообложению прибыли банков слишком мягкое. В связи с этим депутаты намерены накинуть сверху свой вариант.
Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") во вторник представил коллегам идею о новой пошлине для банков. Было видно, что по крайней мере для части депутатов это стало новостью. Согласно этой идее, банкам в следующем году ежеквартально надо будет платить пошлину в 0,5% от своего портфеля ипотечных кредитов, то есть в год всем вместе свыше 90 млн евро. И эти деньги банки должны направить на снижение ставок по займам для получателей ипотечных кредитов на 50%. Поддержка полагалась бы тем домохозяйствам, которые тратят на кредиты не менее 20% доходов и у которых остаток кредита не превышает четверти миллиона евро.
На прошлом заседании комиссии прозвучали и предложения о более благоприятных условиях для семей с детьми, и критика чрезмерно высокой стоимости имущества. "250 тысяч - это элитный дом или элитная квартира в Риге. И у людей, берущих такой кредит, денег достаточно", - сказал депутатам представитель заемщиков Эдгар Лещинскис.
Председатель комиссии Рейрс ответил на это, что в сентябре смотрели цены и средняя трехкомнатная квартира в Риге, не в центре, в новом доме стоила 250 тысяч евро. Но, рассматривая объявления, следует сделать вывод, что в основном трехкомнатные квартиры в столице стоят не так много. Это подтверждает и руководитель риэлтерской компании Arco Real Estate Айгар Шмитс. "Если мы посмотрим на новые проекты в спальных районах, то цена, которую мы видим - около 2300 евро за квадратный метр. Если мы берем эти же 60 квадратных метров, то это до 150 тысяч евро", - говорит Шмитс.
Говоря о кредитах в размере 250 тысяч евро, он упомянул новый рынок частных домов в Рижском районе. Для этого предложенный комиссией Сейма порог является оптимальным. "Многие скажут, что это уже эксклюзивное имущество в 200 квадратных метров. Это не совсем так. Потому что жилплощадь меньше, есть террасы, наружное пространство. Продажная цена такого имущества - около 300-350 тысяч в среднем. Поскольку здесь не идет речь об эксклюзивности", - рассказал Шмитс и добавил, что в новых квартирных проектах сумма покупки редко превышает 200 тысяч евро.
Ассоциация финансовой отрасли, представляющая крупнейшие банки, введение защитной пошлины для получателей ипотечного кредита не поддерживает. Старший юридический советник ассоциации Эдгар Пастарс в качестве одного из возражений выделяет именно помощь состоятельным клиентам банков: "Основная цель, которую хотят поддержать этим регулированием, это не самые бедные лица. Это лица с доходами в несколько тысяч евро, со стоимостью имущества в несколько сотен тысяч евро. И часть этих бенефициаров работает в госуправлении или приближена к политике, поэтому и тяга к этому законопроекту так велика. И я думаю, что каждый депутат, который голосует, думает и о своей ипотеке".
Ассоциация также упомянула, что снижение процентных ставок идет вразрез с политикой еврозоны по снижению инфляции и что с выплатой кредитов сейчас не так уж плохо. Клиенты, у которых платежи по кредитам превышают 40% доходов, составляют около 13%.
Адвокат ассоциации в интервью обращает внимание на то, что названный сбором платеж по существу таковым не является, так как был бы не направлен в госбюджет, а его бы администрировал банки, которые должны были бы вкладывать дополнительные деньги в IT-системы и обучение сотрудников.
"Это то же самое снижение процентных ставок, только высказанное другими словами и называемое другими терминами, чтобы получить мнимое преимущество в судебном процессе. Такая хитрость, я бы сказал. Надо оценить выдумку авторов этих предложений, к сожалению, анонимных", - заявил Пастарс.
Как подтвердили De Facto многие депутаты Сейма, идея финансирования скидок по кредитам через новую пошлину действительно связана с меньшими рисками судебных разбирательств, так как Конституционный суд ранее признал, что парламент обладает большими полномочиями в сфере налогов и пошлин. Правда, предложенному решению пока зеленый свет еще не дали юристы Сейма.
Пастарс также отмечает, что намерение депутатов относительно пошлины противоречит запланированному Министерством финансов сбору подоходного налога авансом, поскольку, по сути, новая пошлина - это расходы для банков, поэтому сумма, с которой можно будет взимать налог, будет меньше .
"Индустрия осознает, что это свободный выбор законодателя устанавливать налоги. Только такие налоги, которые понятны и логичны международно, допустим, авансовые платежи подоходного налога с предприятия. И тогда из этого дохода можно дальше финансировать социальные нужды", - сказал Пастарс.
Многие депутаты Сейма признались, что им не до конца ясно, почему продвигается относительно вымученный вариант пошлины, а не, например, налог, аналогичный принятому в Литве.
"Мы по-прежнему считаем, что налог солидарности по литовскому принципу, или налог на сверхприбыль, следовало бы реализовать", - говорит член бюджетно-финансовой комиссии Сейма Артур Бутанс (Нацобъединение). Ему вторит другой член комиссии Марис Кучинскис ("Объединенный список"): "Я даже не сомневаюсь, что это было бы более логичным [решением], учитывая, что банкам самим прибыль упала с неба".
Бюджетная комиссия продолжит рассмотрение вопроса о 50-процентной скидке на ставки по кредитам на следующем заседании во вторник. А вопрос о налоге на сверхприбыль депутаты могут поднять после попадания госбюджета в Сейм.
Стоит отметить, что далеко не все страны предпочитают вводить новые налоги. Правительство Эстонии в сентябре достигло договоренности о том, что они выплатят дивиденды в большем размере, тем самым пополнив и госбюджет. Но и там в финансовой отрасли звучит критика, что для банков это решение слишком выгодно.
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