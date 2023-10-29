Скидка на кредиты: депутаты хотят помочь и владельцам более дорогого жилья

Среди депутатов Сейма царит мнение, что предложение Минфина по налогообложению прибыли банков слишком мягкое. В связи с этим депутаты намерены накинуть сверху свой вариант.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") во вторник представил коллегам идею о новой пошлине для банков. Было видно, что по крайней мере для части депутатов это стало новостью. Согласно этой идее, банкам в следующем году ежеквартально надо будет платить пошлину в 0,5% от своего портфеля ипотечных кредитов, то есть в год всем вместе свыше 90 млн евро. И эти деньги банки должны направить на снижение ставок по займам для получателей ипотечных кредитов на 50%. Поддержка полагалась бы тем домохозяйствам, которые тратят на кредиты не менее 20% доходов и у которых остаток кредита не превышает четверти миллиона евро.

На прошлом заседании комиссии прозвучали и предложения о более благоприятных условиях для семей с детьми, и критика чрезмерно высокой стоимости имущества. "250 тысяч - это элитный дом или элитная квартира в Риге. И у людей, берущих такой кредит, денег достаточно", - сказал депутатам представитель заемщиков Эдгар Лещинскис.