Программа: кто ощутит повышение минимальной зарплаты?

Напомним, что согласно правилам минимальная заработная плата за полную ставку при нормальном рабочем времени составляет 620 евро брутто.

В программе поясняется, что повышение минимальной зарплаты больше всего отразится на тех, кто занят на малоквалифицированных работах и получает минимальную зарплату, определенную государством.

В программе "Новый день" на радио LR-4 привели пример новой вакансии из одной торговой сети в Латвии.

В торговой сети кассирам предлагают 4,25 евро брутто в час. Автор программы подсчитала, что в день это выходит 35 евро, в неделю - 174 евро, в месяц - 690 евро брутто.

Для таких категорий работников и нужно повышение "минималки", по сути, это является принудительным повышением очень низких зарплат, говорится в предаче.

Руководитель Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите считает, что повышение минимальной зарплаты может отразиться на доходах примерно 15% работников, или приблизительно каждого седьмого.

В 2022 году в частном секторе минимальную зарплату или меньше получали 94 190 работников (17,7%), а в государственном - 26 032 (11,4%), сообщили в программе "Новый день" на радио LR-4.

Также программа привела пример, насколько может увеличиться доход работников с минимальной зарплатой.

"Если учесть необлагаемый минимум на уровне пока 500 евро, то работник, получающий минимальную заработную плату, будет со следующего года на руки получать на 51 евро больше. У человека, получающего 700 евро брутто и не имеющего иждивенцев, зарплата на руки с нового года составит 585 евро", - рассчитала программа.