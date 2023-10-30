По предварительным данным, ВВП Латвии в третьем квартале уменьшился на 0,1%

По предварительной оценке, на ВВП повлияло падение на 3,3% в обрабатывающей промышленности и на 0,1% в сфере услуг. Налоги на продукты выросли на 1,9%.

В то же время по сезонно и календарно скорректированным данным экономика Латвии за указанный период выросла на 0,6%.

В третьем квартале 2023 года ВВП по сравнению с предыдущим - вторым кварталом 2023 года - по сезонно и календарно скорректированным данным вырос на 0,6%.

Более подробный отчет с уточненными данными ВВП и об изменениях в третьем квартале текущего года будет опубликован 30 ноября.

Как уже сообщалось, в прошлом году ВВП Латвии вырос на 3,4% по сравнению с 2021 годом.