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По предварительным данным, ВВП Латвии в третьем квартале уменьшился на 0,1%

rus.tvnet.lv/LETA
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Центр "Мир денег" Банка Латвии
Центр "Мир денег" Банка Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в третьем квартале текущего года, согласно сезонно и календарно нескорректированной быстрой оценке, снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По предварительной оценке, на ВВП повлияло падение на 3,3% в обрабатывающей промышленности и на 0,1% в сфере услуг. Налоги на продукты выросли на 1,9%.

В то же время по сезонно и календарно скорректированным данным экономика Латвии за указанный период выросла на 0,6%.

В третьем квартале 2023 года ВВП по сравнению с предыдущим - вторым кварталом 2023 года - по сезонно и календарно скорректированным данным вырос на 0,6%.

Более подробный отчет с уточненными данными ВВП и об изменениях в третьем квартале текущего года будет опубликован 30 ноября.

Как уже сообщалось, в прошлом году ВВП Латвии вырос на 3,4% по сравнению с 2021 годом.

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