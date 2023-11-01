"Океан Ельзи", "Ногу свело!" и самое большое "Лебединое озеро" - мероприятия ноября

Рассказываем, что в культурной программе Латвии в ноябре!
3 ноября - рок-концерт STH FEST
В пятницу, 3 ноября, в клубе LASKA V21 в Риге пройдет рок-концерт STH FEST. На сцену выйдут пять местных групп. Помимо музыки, гостей ждут конкурсы и интерактивная программа.
4 ноября - концерт группы "Ногу свело!"
4 ноября в клубе Melnā piektdiena выступит Макс Покровский со своей легендарной рок-группой "Ногу свело!".
Концерт пройдет в рамках европейского тура группы. Подробности здесь.
7 ноября - концерт симфонического оркестра Lords Of The Sound с программой The Music of Hans Zimmer
7 ноября на сцене "Арена Рига" украинский симфонический оркестр Lords Of The Sound выступит с программой The Music of Hans Zimmer.
Ханс Циммер - немецкий кинокомпозитор, который обрел популярность после выхода культового фильма "Человек дождя".
На концерте в Риге музыканты представят шоу-программу, где при помощи симфонического оркестра, хора и солистов в сочетании с лучшими композициями Ханса Циммера создадут атмосферу магического вечера с любимыми фильмами.
Кстати, попытать удачу и выиграть два билета на концерт вы можете в нашем Facebook.
10 ноября - концерт украинской группы "Океан Ельзи"
10 ноября в "Арена Рига" с большим концертом выступит популярная украинская группа "Океан Ельзи".
"Океан Ельзи" - одна из самых популярных украинских рок-групп, которую слушают далеко за пределами Украины. Музыканты собирают тысячи залов в Польше, Германии, Канаде, Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и многих других странах. Все подробности о концерте - здесь.
"Океан Ельзи" - "Я їду додому" | I'm going home (new version)
12 ноября - самое большое "Лебединое озеро" в мире
12 ноября International Festival Ballet представляет в "Арена Рига" самое большое "Лебединое озеро" в мире.
"Уникальность представления заключается в том, что труппа представит самое грандиозное в мире "Лебединое озеро". 48 танцовщиц-лебедей - это своего рода рекорд. Стандартно белых лебедей в представлении "Лебединое озеро" предусмотрено 18-24", - пишут организаторы.
23 ноября - встреча с журналистом Леонидом Парфеновым
23 ноября в 19:00 в к/т Splendid palace известный журналист, документалист и общественный деятель Леонид Парфенов приглашает на встречу "Намедни и всегда". Это будет захватывающий разговор о прошлом, настоящем и будущем, диалог со зрителями и ответы на вопросы. Леонида Парфенова всегда отличает оригинальный, свежий взгляд на историю и на то, что происходит вокруг нас здесь и сейчас.
Подробнее - здесь.
30 ноября - выступление композитора Александра Болдачева
30 ноября в 19:00 в Малой гильдии с новой программой "Золотая классика" выступит один из самых известных арфистов мира, виртуоз, композитор Александр Болдачев (Швейцария). В концерте примет участие латвийский камерный ансамбль Gentlmen’s Strings, в составе которого известные латвийские музыканты Алексей Колесников и Гидон Гринберг (скрипка), Ингарс Гирнис (альт), Ивар Безпрозванов (виолончель).
Видео: Alexander Boldachev | Sergei Prokofiev - Dance of the Knights on the Harp cover
Что еще?
- "Сад света" в Межапарке
27 октября на территории Межапарка открылся "Сад света", где можно посмотреть мультимедийную выставку "Белоснежка".
Галерея: Мультимедийная выставка "Белоснежка"
Выставка будет открыта каждый день в течение четырех месяцев, включая выходные и праздничные дни. Подробности:
- "Рождественская космическая станция" в Пакруойской усадьбе
Сотни тысяч жителей Литвы и Латвии смогут надолго запомнить эти зимние праздники, ведь у них появится возможность очутиться в настоящем космосе. Литовская Пакруойская усадьба, которая находится всего в 40 километрах от границы Латвии, на зиму превратится в космическую станцию и пригласит на крупнейший рождественский фестиваль в Балтии.
Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруойской усадьбе будет радовать гостей каждую пятницу и выходные дни с 25 ноября по 14 января. Подробности здесь.
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