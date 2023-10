"Океан Ельзи", "Ногу свело!" и самое большое "Лебединое озеро" - мероприятия ноября

3 ноября - рок-концерт STH FEST

В пятницу, 3 ноября, в клубе LASKA V21 в Риге пройдет рок-концерт STH FEST. На сцену выйдут пять местных групп. Помимо музыки, гостей ждут конкурсы и интерактивная программа.

4 ноября - концерт группы "Ногу свело!"

4 ноября в клубе Melnā piektdiena выступит Макс Покровский со своей легендарной рок-группой "Ногу свело!".

Концерт пройдет в рамках европейского тура группы. Подробности здесь.

7 ноября - концерт симфонического оркестра Lords Of The Sound с программой The Music of Hans Zimmer

7 ноября на сцене "Арена Рига" украинский симфонический оркестр Lords Of The Sound выступит с программой The Music of Hans Zimmer.

Ханс Циммер - немецкий кинокомпозитор, который обрел популярность после выхода культового фильма "Человек дождя".

На концерте в Риге музыканты представят шоу-программу, где при помощи симфонического оркестра, хора и солистов в сочетании с лучшими композициями Ханса Циммера создадут атмосферу магического вечера с любимыми фильмами.