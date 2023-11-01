"Океан Ельзи", "Ногу свело!" и самое большое "Лебединое озеро" - мероприятия ноября

10 ноября - концерт украинской группы "Океан Ельзи"

10 ноября в "Арена Рига" с большим концертом выступит популярная украинская группа "Океан Ельзи".

"Океан Ельзи" - одна из самых популярных украинских рок-групп, которую слушают далеко за пределами Украины. Музыканты собирают тысячи залов в Польше, Германии, Канаде, Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и многих других странах. Все подробности о концерте - здесь.

"Океан Ельзи" - "Я їду додому" | I'm going home (new version)

12 ноября - самое большое "Лебединое озеро" в мире

12 ноября International Festival Ballet представляет в "Арена Рига" самое большое "Лебединое озеро" в мире.

"Уникальность представления заключается в том, что труппа представит самое грандиозное в мире "Лебединое озеро". 48 танцовщиц-лебедей - это своего рода рекорд. Стандартно белых лебедей в представлении "Лебединое озеро" предусмотрено 18-24", - пишут организаторы.

23 ноября - встреча с журналистом Леонидом Парфеновым

23 ноября в 19:00 в к/т Splendid palace известный журналист, документалист и общественный деятель Леонид Парфенов приглашает на встречу "Намедни и всегда". Это будет захватывающий разговор о прошлом, настоящем и будущем, диалог со зрителями и ответы на вопросы. Леонида Парфенова всегда отличает оригинальный, свежий взгляд на историю и на то, что происходит вокруг нас здесь и сейчас.

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30 ноября - выступление композитора Александра Болдачева