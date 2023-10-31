В худшем случае цены на нефть в 2024 году могут достичь почти $160 за баррель

"Последний конфликт на Ближнем Востоке произошел после самого сильного шока для рынков ресурсов с 1970-х годов - конфликта в Украине", - говорит Индермит Гил, главный экономист Всемирного банка и старший вице-президент по экономике развития.

Конфликт угрожает выйти за пределы границ Израиля, а аналитики в области энергетики предупреждают, что в случае вмешательства крупных производителей нефти, таких как Иран, может пострадать мировой экспорт.

Согласно базовому прогнозу банка, цены на полезные ископаемые в следующем году упадут на 4,1%, а цены на нефть составят в среднем 81 доллар за баррель по сравнению с прогнозом в 90 долларов в четвертом квартале этого года на фоне замедления экономического роста.

Однако, по мнению авторов доклада, этот прогноз может быстро измениться, если конфликт на Ближнем Востоке обострится. В худшем случае мировые поставки нефти могут сократиться на 6-8 миллионов баррелей в сутки, что приведет к росту цены до 140-157 долларов за баррель. Это может случиться, если, к примеру, Саудовская Аравия сократит объемы экспорта.

Если реализуется сценарий с малыми и средними перебоями на нефтяном рынке, цены на нефть могут достичь 102-121 доллара за баррель, говорится в докладе.

По данным Всемирного банка, мировая экономика находится в лучшем положении, чтобы выдержать шок от сокращения поставок, чем в октябре 1973 года, когда арабские члены ОПЕК сократили экспорт в США и другие страны, в результате чего цены на нефть выросли в четыре раза. Однако Всемирный банк предупредил, что нефтяные рынки еще не полностью восстановились после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Правительства должны проявлять бдительность, и если конфликт обострится, мировая экономика впервые за десятилетия столкнется с двойным шоком", - говорит Гил.