Latvijas propāna gāze наказано за попытку нарушения санкций

Один из совладельцев Latvijas propāna gāze Анатолий Черных за попытку нарушения санкций, совершенную 23 мая 2022 года, оштрафован на 12 400 евро.

Кроме того, прокуратура применила принудительные меры воздействия к Latvijas propāna gāze, которыми на один год установлено ограничение права на сделки с предприятиями, зарегистрированными в Беларуси. С предприятия было произведено денежное взыскание в размере 24 800 евро и применена конфискация имущества на сумму 9500 евро.

64 008 евро, находившихся в банке, прокуратура также признала имуществом, связанным с преступлением, и приняла решение их конфисковать.

Дело расследовала Служба государственной безопасности (VDD), которая ранее сообщила в пресс-релизе, что уголовный процесс был начат 28 сентября 2022 года и связан со сделками с продукцией из железа и стали.

По информации Firmas.lv, владельцами Latvijas propāna gāze являются само SIA Latvijas propāna gāze (49%), SIA AC gāze (20,5%), единственным владельцем которого является Анатолий Черных, SIA Fly Gas (20,5%), единственным владельцем которого является Александр Синегубов, а также непосредственно Черных (5%) и Синегубов (5%). В 2022 году оборот компании составил 101,4 млн евро, а прибыль - 3 млн евро.

По другому делу прокуратура оштрафовала некоего предпринимателя на 7440 евро за то, что он нарушил установленные Евросоюзом санкции. А к его предприятию применена принудительная мера воздействия - запрет на импорт товаров из Беларуси сроком на два года.

Будучи одним из членов правления предприятия, указанный бизнесмен импортировал из Беларуси в Латвию 21,3 тонны льняных гранул.