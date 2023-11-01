Въезд в Юрмалу в зимний сезон пока остается бесплатным

Самоуправление планировало, что новый порядок вступит в силу 1 ноября, однако VARAM пока не дало зеленого света этому замыслу.

Таким образом, в настоящее время действуют обязательные правила Юрмальской городской думы от 12 января 2017 года "О въезде транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмалы", которые устанавливают период применения пошлины в размере 2 евро с 1 апреля по 30 сентября.

На заседании Юрмальской думы в этом году 29 июня были приняты новые обязательные правила о въезде транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмалы, которые вступили бы в силу сегодня, если бы их утвердило VARAM.

Правила предусматривали, что с 1 ноября 2023 дня въезд в Юрмалу стоит три евро и взимается круглый год.

Как сообщалось ранее, приговор Конституционного суда по указанному делу в связи с увеличением платы за въезд в Юрмалу будет доступен 27 ноября в 11:00, сообщили агентству LETA в суде.