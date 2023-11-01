Правительство поддержало госбюджет на 2024 год. Названы приоритеты

На улучшение услуг и повышение качества здравоохранения предусмотрено дополнительно 275 млн евро. В госбюджете 2024 года предусмотрено дополнительное финансирование для повышения доступности компенсируемых лекарств, включая новые медикаменты. Министерство финансов отмечает, что в результате сократятся очереди пациентов и откроются более широкие возможности для получения необходимых обследований и процедур. Дополнительные бюджетные средства будут вложены в область сердечно-сосудистого здоровья, поддержку онкологических пациентов и повышение доступности стоматологических услуг для детей. В следующем году также будет продолжено повышение зарплат медиков.

На укрепление потенциала и обеспечение конкурентоспособности независимых учреждений, в том числе общественных электронных средств массовой информации, предусмотрено дополнительно 18 млн евро. На выполнение нормативов и судебных решений предполагается направить более 17 млн евро.

Для реализации заявленных отраслями приоритетов в 2024 году дополнительно предусмотрено почти 176 млн евро. Так, на приоритет Министерства экономики - поддержку инноваций и экспорта - предусмотрено 6 млн евро. В свою очередь, в сфере земледелия основное финансирование запланировано на поддержку укрепления экономической жизнеспособности сельского хозяйства и устранение последствий кризисов, а также на поддержку инвестиций в укрепление конкурентоспособности плодоводческих и овощеводческих хозяйств и повышение экспортной способности.

Министерству сообщения предусмотрено выделить 40 млн евро, в том числе 19 млн евро предусмотрены на содержание публичной инфраструктуры железной дороги и 19 млн евро составит дотация на покрытие убытков общественного транспорта.

Среди поддержанных отраслевых приоритетов - меры Министерства благосостояния на сумму 32,6 млн. евро. В частности, средства предусмотрены на расширение круга и размера доплат к пенсиям по старости и инвалидности, меры по поддержке семей и детей, а также повышение размера вознаграждения ассистентов и сопровождающих лиц с инвалидностью.

До 75 млн евро предназначено для меры в области климата и энергетики - компенсацию роста тарифов на электроэнергию.

В пакет законопроектов, сопровождающих госбюджет на 2024 год, включено 19 законопроектов. Проект планируется внести в Сейм в пятницу, 3 ноября.