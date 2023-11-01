В Финляндии Lidl отзывает фисташки с сальмонеллой. Латвии это не касается

31 октября финский филиал Lidl заявил об отзыве несоленых фисташек в зеленых пакетиках по 70 граммов из-за обнаруженной в них сальмонеллы. Ранее, 24 октября, было выпущено оповещение об отзыве соленых фисташек той же марки и в той же упаковке. Издание Yle отмечает, что зараженная продукция продавалась почти по всей стране с конца августа и до начала октября. Lidl просит клиентов в Финляндии, купивших эти орешки, вернуть их и получить назад деньги.

В латвийском Lidl со ссылкой на отдел качества Rus.LSM сообщили, что отзывать продукцию в нашей стране необходимости нет: с фисташками все в порядке. Издание также не обнаружило упоминаний каких-либо проблем с орешками Alesto на домашних страницах эстонской и литовской сетей Lidl.

Весной 2022 года британское Агентство по стандартам продовольствия также уведомил, что сеть Lidl в Соединенном Королевстве отзывает жареные соленые калифорнийские фисташки марки Alesto в пакетах по 200 г. из-за выявления сальмонеллы. На другие продукты бренда Alesto этот отзыв не распространялся.

В феврале уже 2023 года об отзыве фисташек Alesto в упаковках по 70 г. объявил уже шведский Lidl, правда, сальмонелла на этот раз оказалась ни при чем - причиной стало превышение содержания вредного вещества охратоксина-А, вырабатываемого некоторыми видами плесени. По той же причине фисташки тогда отозвали и в австрийском Lidl.