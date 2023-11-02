В закупках Latvijas valsts meži открыли признаки картеля

Совет по конкуренции (СК) оштрафовал в общей сложности на 163 630 евро три предприятия: Ake loģistika, Latgales mulča и MG Auto ltd - за запрещенное соглашение при пяти закупках Latvijas valsts meži (LVM), сообщили представители СК.
Штраф для компаний назначен за запрещенное соглашение путем обмена коммерчески сенситивной информацией об условиях участия в пяти закупках LVM по оказанию услуг по подвозу, щеплению, хранению и транспортировке энергетической древесины путем заключения общего соглашения.
В том числе Ake loģistika оштрафована на 115 839 евро, Latgales mulča - на 29 498 евро, а MG Auto ltd - на 18 293 евро.
СК отмечает, что информацию о возможном запрещенном соглашении между Ake loģistika, Latgales mulča и MG Auto ltd структура получила от LVM, обнаружив у заказчика признаки, указывающие на согласованные действия претендентов при подаче предложений.
Эта и полученная во время расследования дополнительная информация свидетельствовала о том, что подготовленные предприятиями предложения по закупкам LVM в период с 2018 по 2022 год сопоставимы как по содержанию, так и по способу подачи предложения и не подготовлены независимо.
В ходе изучения СК установил, что в четырех из пяти закупок предложения всех компаний по электронной системе закупок (EIS) подавались с одного IP-адреса, а также двое из участников рынка зарегистрировались в EIS с одним адресом электронной почты.
Запрещенное соглашение между предприятиями подтвердило и выясненное в ходе процессуальных действий СК, что представители Ake loģistika были причастны к подготовке и представлению закупочной документации всех наказанных предприятий.
Несмотря на то, что предприятия взаимосвязаны, СК отмечает, что в толковании Закона о конкуренции предприятия являются независимыми участниками рынка, на которых распространяется установленный законом запрет на соглашения. Это указывают также представленные предприятиями декларации о независимости претендентов, подтверждая, что предложения в закупках подготовлены независимо, без договоренностей и какого-либо иного рода общения с другими участниками рынка.
Представители предприятий, напротив, отметили, что они не конкурировали между собой в закупках по общему соглашению, поскольку их суть сводится к обобщению потенциальных поставщиков услуг, оценивая технические способности претендентов, а не финансовые предложения.
СК отмечает, что и на первой стадии закупки за заключение общего соглашения участники рынка конкурируют между собой как техническими возможностями, так и предлагаемой ценой, таким образом, представленное на первом этапе финансовое предложение имеет значение при принятии конечного решения заказчика о заключении общего соглашения и дальнейшем процессе закупки.
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