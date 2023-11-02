В закупках Latvijas valsts meži открыли признаки картеля

Запрещенное соглашение между предприятиями подтвердило и выясненное в ходе процессуальных действий СК, что представители Ake loģistika были причастны к подготовке и представлению закупочной документации всех наказанных предприятий.

Несмотря на то, что предприятия взаимосвязаны, СК отмечает, что в толковании Закона о конкуренции предприятия являются независимыми участниками рынка, на которых распространяется установленный законом запрет на соглашения. Это указывают также представленные предприятиями декларации о независимости претендентов, подтверждая, что предложения в закупках подготовлены независимо, без договоренностей и какого-либо иного рода общения с другими участниками рынка.

Представители предприятий, напротив, отметили, что они не конкурировали между собой в закупках по общему соглашению, поскольку их суть сводится к обобщению потенциальных поставщиков услуг, оценивая технические способности претендентов, а не финансовые предложения.

СК отмечает, что и на первой стадии закупки за заключение общего соглашения участники рынка конкурируют между собой как техническими возможностями, так и предлагаемой ценой, таким образом, представленное на первом этапе финансовое предложение имеет значение при принятии конечного решения заказчика о заключении общего соглашения и дальнейшем процессе закупки.