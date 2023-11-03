36 евро до налогов: это "зарплата" руководителей коллективов Праздника песни

После вступительного слова министра культуры Агнесе Логини ("Погрессивные") на оценочной конференции Праздника песни и танца в четверг, 2 ноября, на сцене ее перехватил главный дирижер фестиваля Мартиньш Клишанс, попросив объяснить, почему, вопреки обещанию, в бюджете следующего года не нашлось средств на повышение зарплат руководителей фестивальных коллективов.

Ответ вызвал возмущение собравшихся. После этого Клишанс покинул зал вместе с дирижером Интой Тетеровской. Оба заявили, что поступили таким образом, потому что ситуация с коллективными выплатами в данный момент настолько критическая, что будущее Праздника находится под угрозой, а новый министр культуры этого не понимает и не слушает их.

В настоящее время на оплату труда хоров и танцевальных коллективов государство выделяет 1,2 миллиона евро в год, что составляет менее 40 евро в месяц на одного дирижера или руководителя танцевального коллектива, остальную часть зарплаты покрывают самоуправления. Ассоциация дирижеров также забила тревогу по этому поводу. Ее руководитель показывает зарплатный лист екабпилсского дирижера за сентябрь - 177 евро "на руки".

"Эти цифры разрушительны", - говорит глава Латвийской ассоциации дирижеров Агита Римшевича.

"В зарплатном листке есть одна позиция - целевая субсидия Министерства культуры. Это 36 евро в месяц до уплаты налогов. Мы не можем больше работать, потому что это унизительно. Закончился Праздник песни, закончилось их терпение, и многие дирижеры просто говорят, что уходят с этой работы.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)