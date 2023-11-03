В 2023 году в ТРЦ Akropole Alfa открылись 15 новых и 16 обновленных магазинов

Новые магазины одежды Vero Moda и Jack & Jones находятся на первом этаже торгового центра, рядом с магазином Massimo Dutti. Ассортимент носков, нижнего белья, одежды для отдыха, активного досуга и пляжа предлагает магазин PENTI, расположенный на втором этаже рядом с магазином 4F. На втором этаже напротив книжного магазина Jānis Roze расположился новый магазин аксессуаров для мобильных устройств Case4You, в свою очередь, свежеобжаренный кофе и сезонные кофейные напитки можно отведать в новом кафе Costa Coffee, которое находится на центральной площади первого этажа возле информационного центра.

"Мы планируем до конца года преподнести посетителям еще несколько сюрпризов, расширяя возможности выбора как в будни, так и во время государственных и рождественских праздников", - комментирует руководитель по маркетингу торговых центров Akropole Alfa и Akropole Rīga Айя Урбане-Орбане.

В ближайшее время в торговом центре Akropole Alfa на новом месте откроется магазин дистрибьютора продукции Apple - iDeal, и произведенного в Латвии нижнего белья Lauma. Также после ремонта в обновленной концепции посетителей встретит магазин бренда косметики для ухода за телом Stenders.