Опрос: 49% жителей Латвии не верят в пенсию как обеспечение на склоне лет

При этом 34% опрошенных знают, что инвестиционный план накоплений второго пенсионного уровня необходимо менять в соответствии со своим возрастом.

В ходе опроса был сделан вывод, что 45% опрошенных никогда не меняли своего управляющего вторым пенсионным уровнем. Данные опроса показывают, что особенно низкую активность в этом отношении проявили молодые люди в возрасте 18 - 24 лет.

Основной причиной смены управляющих второго пенсионного уровня респонденты чаще всего называют смену своего основного банка. Треть опрошенных доверяют управление своим пенсионным накоплением своему банку. Представители Vairo отмечают, что люди не проводят достаточного изучения рынка для выбора управляющего пенсионными накоплениями. Лишь 30% опрошенных признались, что сменили управляющего после того, как узнали о возможности накопить больше у другого поставщика услуги.

Расчеты прогнозируемых объемов государственных пенсий по старости и другие связанные с этой темой вопросы могут показаться очень сложными, что отметили 29% опрошенных.

Председатель правления Vairo Илья Арефьев говорит, что данные опроса проливают свет на царящие в обществе настроения в вопросах, касающихся пенсии по старости. Арефьев подчеркивает, что в Латвии до сих пор около полумиллиона человек имеют неподходящие планы второго пенсионного уровня - обычно слишком консервативные. Именно поэтому и Всемирный банк, и другие международные институты рекомендуют ввести адаптивные, то есть пенсионные планы жизненного цикла.

Чаще всего неподходящие планы имеют люди в возрасте около 40 лет: они предпочитают планы второго пенсионного уровня, которые вкладывают в акции предприятий не более 50% всех вложений. Арефьев пояснил, что вместо этих относительно консервативных планов, называемых "Активные планы 50%", клиентам на этом возрастном этапе рекомендуется выбрать соответствующие их возрасту адаптивные, то есть планы жизненного цикла, которые максимально долго инвестируют все накопления в акции предприятий.

Опрос проводился в августе 2023 года. В опросе общественного мнения приняли участие 860 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.