Не пропусти ⟩ За нерестом форели в латвийской реке можно следить в прямом эфире

На предприятии указали, что несмотря на то, что обычно нерест рыбы происходит весной, и осень является очень важным временем нереста лососевых рыб - семги, форели и ручьевой форели. При понижении температуры воздуха и воды ниже 8 градусов эти виды рыб становятся активными, поэтому реки закрываются для рыболовства.

Как пояснили на предприятии, в Латвии ручьевая форель нерестится в октябре-ноябре, когда температура воды на глубине 15-70 см опускается примерно до двух-восьми градусов. Икра вылупляется весной. В Берзене есть нерестовые участки, где ручьевая и коричневая форель нерестятся в каменных перекатах, но в этом году были добавлены новые нерестовые участки.

Представители Latvenergo отмечают, что как научные данные, так и информация рыболовов свидетельствует, что в Берзене - стабильная популяция ручьевой форели. В свою очередь ручьевая форель - признак высокого качества речной среды, поскольку эта рыба любит насыщенную кислородом воду и песчано-галечное дно.

В то же время Latvenergo информирует, что в период нереста инспекторы по охране окружающей среды работают в усиленном режиме, чтобы защитить охраняемую популяцию рыб. Чтобы обеспечить постоянный контроль и наблюдение за рыбными ресурсами, инспекторы по охране окружающей среды призывают население принимать участие и проявлять бдительность во время походов и прогулок, а также сообщать о подозрительных происшествиях и возможном браконьерстве.

Компания также отмечает, что прогулки и поездки для наблюдения за лососем - это хороший способ помочь защитить рыбу. Если люди ведут себя тихо, они не потревожат рыбу, но присутствие таких наблюдателей может потревожить браконьеров и тем самым помочь защитить лосось и таймень.

Трансляция доступна на сайте Latvenergo - latvenergo.lv/berzene.