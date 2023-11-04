Программа: началась ли новая волна эмиграции из Латвии?

Нидерланды становятся все более популярным местом для заработка у жителей Латвии. Об этом свидетельствует количество консультаций, предоставляемых Госагентством занятости, создание в Риге специализированных кадровых бюро непосредственно для отправки на работу в Нидерланды, а также широкий спектр пассажирских перевозок микроавтобусами в Нидерланды, сообщает программа ZIŅneši на телеканале 360TV.
Практически каждое утро, около десяти часов, на улицах вокруг Центрального рынка, Академии наук и торгового центра Mols можно увидеть несколько маршруток, где собираются группы людей, которые упаковывают в автобусы чемоданы и сумки.
Кто-то выходит в Германии, кто-то в Нидерландах. В разговоре с программой, водители микроавтобусов признаются, что уже несколько месяцев возят таким образом любителей лучшей жизни в Нидерланды.
На улице Тургенева, откуда один микроавтобус отправился в Нидерланды, передача поговорила с Юлией, которая призналась, что едет в Нидерланды впервые.
Она слышала об этой стране, как о новом направлении эмиграции с большой зарплатой: "Я не смогла найти хорошо оплачиваемую работу в Латгале, поэтому хочу попробовать уехать. Агентство по трудоустройству обещает выплачивать зарплату каждую неделю. Почасовая ставка за каждый отработанный час выше 11 евро. Мне грустно, потому что в Латвии остались дети".
Минимальная заработная плата в Нидерландах одна из самых высоких в Европе - 1995 евро в месяц. Голландские компании активно ищут рабочую силу в Латвии - размещают объявления на порталах вакансий, в Риге также есть агентства, специализирующиеся на трудоустройстве в Нидерландах.
"То, что в Латвии платят за месяц, можно заработать за неделю в Нидерландах", - говорит Дзинтра, которая дала интервью программе. Дзинтра раньше работала в Нидерландах в садоводческой теплице, а сейчас работает на сыроварне.
Рихард прибыл в Нидерланды неделю назад. "В Нидерландах я буду зарабатывать 2800 евро в месяц, работая в сфере логистики. Я, конечно, не в эйфории от жизни в чужой стране, но в Латвии деградация с зарплатой чуть выше 400 евро "на руки". Отношение к работникам в Нидерландах также намного лучше, чем в Латвии", - рассказал Рихард.
В кадровом агентстве рассказали по телефону, что аренда дома в Нидерландах стоит дорого. Небольшая однокомнатная квартира стоит не меньше, чем 800 евро, поэтому эмигрировать напрямую через агентство по трудоустройству считается выгоднее.
Плата за коммунальное жилье, предоставляемое агентством, составляет 400 евро в месяц. Если вычесть эти расходы, на руках останется не менее 1300 евро. В Латвии есть несколько агентств, которые специализируются на отправке сотрудников в Нидерланды.
"Существуют целенаправленные кампании, с помощью которых пытаются привлечь нашу квалифицированную рабочую силу - особенно врачей, медсестер, ИТ-специалистов, инженеров в различных областях. У этих стран есть особые стратегии по привлечению рабочих, например, они приезжают сюда, чтобы лично провести кампанию на специальных мероприятиях", - говорит директор Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета Инта Миериня.
"И в прошлом, и в этом году вызывает большой интерес работа в сфере строительства, общественного питания и гостеприимства в других странах. Специалисты, которые сейчас работают в сфере здравоохранения и социальной помощи в Латвии, приходят к нам после консультаций по поводу работы в Европе", - рассказала представитель Госагентства занятости Лига Бауфале.
В среднем пять тысяч человек ежегодно получают советы по работе в Европе от Госагентства занятости. Наибольший интерес вызывает работа в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!