Программа: началась ли новая волна эмиграции из Латвии?

"То, что в Латвии платят за месяц, можно заработать за неделю в Нидерландах", - говорит Дзинтра, которая дала интервью программе. Дзинтра раньше работала в Нидерландах в садоводческой теплице, а сейчас работает на сыроварне.

Рихард прибыл в Нидерланды неделю назад. "В Нидерландах я буду зарабатывать 2800 евро в месяц, работая в сфере логистики. Я, конечно, не в эйфории от жизни в чужой стране, но в Латвии деградация с зарплатой чуть выше 400 евро "на руки". Отношение к работникам в Нидерландах также намного лучше, чем в Латвии", - рассказал Рихард.

В кадровом агентстве рассказали по телефону, что аренда дома в Нидерландах стоит дорого. Небольшая однокомнатная квартира стоит не меньше, чем 800 евро, поэтому эмигрировать напрямую через агентство по трудоустройству считается выгоднее.

Плата за коммунальное жилье, предоставляемое агентством, составляет 400 евро в месяц. Если вычесть эти расходы, на руках останется не менее 1300 евро. В Латвии есть несколько агентств, которые специализируются на отправке сотрудников в Нидерланды.

"Существуют целенаправленные кампании, с помощью которых пытаются привлечь нашу квалифицированную рабочую силу - особенно врачей, медсестер, ИТ-специалистов, инженеров в различных областях. У этих стран есть особые стратегии по привлечению рабочих, например, они приезжают сюда, чтобы лично провести кампанию на специальных мероприятиях", - говорит директор Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета Инта Миериня.

"И в прошлом, и в этом году вызывает большой интерес работа в сфере строительства, общественного питания и гостеприимства в других странах. Специалисты, которые сейчас работают в сфере здравоохранения и социальной помощи в Латвии, приходят к нам после консультаций по поводу работы в Европе", - рассказала представитель Госагентства занятости Лига Бауфале.

В среднем пять тысяч человек ежегодно получают советы по работе в Европе от Госагентства занятости. Наибольший интерес вызывает работа в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии.