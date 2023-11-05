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В субботу поймано 19 водителей в состоянии опьянения; начато 14 уголовных процессов

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: Africa Studio/Shutterstock

В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За прошедшие сутки в целом по стране зарегистрировано 90 ДТП, в восьми из которых были пострадавшие.

Различные травмы в авариях получили в общей сложности 12 человек, трое из которых были пешеходами.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 547 протоколов об административном правонарушении. Примерно половина из них связана с превышением установленной скорости движения.

За вождение в состоянии опьянения вчера были наказаны 19 водителей: 18 из них находились под действием алкоголя, а один - под действием наркотических веществ. 14 водителей управляли транспортным средством в настолько сильном опьянении, что в их отношении заведен уголовный процесс и назначена либо конфискация транспортного средства, либо штраф в размере стоимости использованного транспортного средства.

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