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Фото ⟩ Эдгар Ринкевич с юмором отреагировал на сюжет передачи

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Скульптура "Черепаха"
Скульптура "Черепаха" Фото: Edgars Rinkēvičs/X

23 октября передача Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens опубликовала выпуск об использовании искусственного интеллекта для симуляции голоса другого лица. "Жертвами" эксперимента, проведенного в передаче, стали президент США Джо Байден и глава Латвии Эдгар Ринкевич.

В программе искусственный интеллект создал фейковый разговор лидеров двух стран о разведении черепах.

Уже в рамках программы Эдгар Ринкевич пошутил, что в сфере фальсификаций голосов есть возможности для улучшения, но он также серьезно отметил, что такие фальсификации можно использовать, чтобы повлиять на следующие выборы в Сейм.

Видимо, мысли о разведении черепах не покинули президента, и примерно через две недели после выхода передачи он опубликовал "результат" выращивания черепах в своем аккаунте Х (ранее Twitter).

"Некоторое время назад программа Aizliegtais paņēmiens с помощью искусственного интеллекта сообщила, что я увлекся разведением черепах, вот результат", - пошутил Ринкевич под фотографией, на которой запечатлена установленная у пляжа Юрмалы скульптура "Черепаха".

Президент США не прокомментировал сюжет программы.

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