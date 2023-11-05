Фото ⟩ Эдгар Ринкевич с юмором отреагировал на сюжет передачи

В программе искусственный интеллект создал фейковый разговор лидеров двух стран о разведении черепах.

Уже в рамках программы Эдгар Ринкевич пошутил, что в сфере фальсификаций голосов есть возможности для улучшения, но он также серьезно отметил, что такие фальсификации можно использовать, чтобы повлиять на следующие выборы в Сейм.

Видимо, мысли о разведении черепах не покинули президента, и примерно через две недели после выхода передачи он опубликовал "результат" выращивания черепах в своем аккаунте Х (ранее Twitter).

"Некоторое время назад программа Aizliegtais paņēmiens с помощью искусственного интеллекта сообщила, что я увлекся разведением черепах, вот результат", - пошутил Ринкевич под фотографией, на которой запечатлена установленная у пляжа Юрмалы скульптура "Черепаха".

Pirms kāda laika LTV raidījums Aizliegtais paņēmiens ar mākslīgā intelekta palīdzību ziņoja, ka esmu aizrāvies ar bruņurupuču audzēšanu, šeit rezultāts 🐢🤭 pic.twitter.com/Uw1MDKAMTw — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 4, 2023

Президент США не прокомментировал сюжет программы.