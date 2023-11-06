Запретили заключать договор по одной из частей закупки на обеспечение питания в школах Даугавпилса

Один из претендентов на закупку - Latgales Optima - 25 сентября подал в IUB жалобу на результаты организованной Даугавпилсским городским самоуправлением закупки в части 9 (оказание услуг питания Даугавпилсской средней школе дружеского призыва) и части 11 (оказание услуг питания Даугавпилсской основной школе "Виенибас"), так как считает, что победитель в этих частях закупки определен необоснованно.

После рассмотрения жалобы IUB запретило Даугавпилсскому городскому самоуправлению заключать договор закупки с победителем, установленным частью 9 закупки. Жалобы касаются неточно заполненной графы в документах закупки, уточненной подателем предложения в ходе рассмотрения предложения. IUB оценило это как несоответствие нормативным актам.

В свою очередь, в части 11 закупки заявление Latgales optima IUB признало необоснованным.

Общая сумма закупки на оказание услуг питания образовательным учреждениям города Даугавпилса превышает 16 млн евро, свидетельствуют документы, опубликованные в электронной системе закупок EIS. Cумма отмененной части закупки составляет менее миллиона евро.