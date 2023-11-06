Профсоюзы критикуют госбюджет за необлагаемый минимум и диспропорцию зарплат

С критикой этих позиций в бюджете на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству в понедельник, 6 ноября, выступил президент LBAS Эгил Балдзенс.

Он заявил, что при работе над налоговой политикой "следует отойти от ощущения благополучия, которое возникает при работе с exсel, рискнуть и привести в порядок налоговое бремя". LBAS считает, что необлагаемый минимум должен быть повышен не только для минимальной, но и для средней зарплаты.

Балдзенс подчеркнул, что в последние годы Латвия по темпам развития отстает от Литвы и Эстонии, и, чтобы это отставание не увеличивалось, нужно разобраться с налоговым бременем и обеспечить более конкурентоспособные зарплаты по сравнению с соседними странами.

Также руководитель LBAS указал, что в бюджете будущего года наблюдается серьезная диспропорция между зарплатами военнослужащих и работников внутренних дел, которую необходимо сократить. Недостаточна и финансовая поддержка учреждений профессионального образования и железнодорожной инфраструктуры.

Премьер-министр Эвика Силиня на это ответила, что LBAS требует противоречащих друг другу вещей: с одной стороны, увеличения финансирования, с другой - снижения налогов, что создаст еще больший дефицит финансирования. Балдзенс с этим согласился, но подчеркнул, что поддержка честного бизнеса решит эти и ряд других проблем.