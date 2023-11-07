Сообщение: Для России война в Украине обходится все дороже

В сентябре инфляция в России выросла до 6% по сравнению с 5,3% в августе. Это связано с ростом потребительских цен, а также с повышением цен на продовольствие и топливо.

"Высокая инфляция с очень большой вероятностью повышает и цену, которую Россия платит за войну в Украине", - говорится в сообщении британского Минобороны.

Центральный банк РФ уже отреагировал на рост инфляции, подняв базовую процентную ставку на 2%. Нынешняя процентная ставка (15%) - наивысший показатель с марта 2022 года.

Очень вероятно, что Центральный банк России сохранит ее до начала 2024 года. Это, скорее всего, приведет к подорожанию кредитов для российских потребителей, а также повлияет на траты правительства России.

Учитывая растущий спрос со стороны военно-промышленного комплекса, а также давление со стороны рынка труда, российскую экономику, скорее всего, ожидает перегрев. В связи с этим инфляция в России в 2024 году будет выше, чем установленные 4%.

"Высокая инфляция приведет к сокращению реальных государственных расходов в таких секторах, как социальная помощь, где расходы растут медленнее, чем инфляция. Это иллюстрирует факт, что российская экономика ориентирована на дальнейшее разжигание войны", - говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.