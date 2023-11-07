"Это может произойти довольно быстро": ведущие банки предупреждают о новом финансовом кризисе

По мнению генерального директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, причиной следующего мирового финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство. Он был одним из нескольких руководителей крупных банков, выступавших Инвестиционном саммите глобальных финансовых лидеров, организованном Валютно-кредитным управлением Гонконга.

"Проблемы демократии в некоторых странах мира совершенно очевидны", – сказал Горман.

Генеральный директор Deutsche Bank of Germany Кристиан Сьюинг заявил, что финансовые рынки в основном устойчивы к глобальным событиям, но любое затишье на финансовых рынках может создать определенные риски.

"Мой величайший страх заключается в том, что еще одна геополитическая эскалация - и это может произойти довольно быстро - и рынки в какой-то момент фактически потеряют покой, и тогда на рынке произойдет событие", - сказал Сьюинг.

Эти комментарии прозвучали в то время, когда конфликт между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа создал еще большую неопределенность в мировом финансовом и экономическом секторе.

Война России в Украине также создает много неопределенности, кроме того продолжает расти напряженность между США и Китаем, несмотря на усилия лидеров обеих сверхдержав по ее снижению.

В октябре Международный валютный фонд сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 3%. Прогноз на 2024 год снижен до 2,9%.