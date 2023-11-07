Видео ⟩ В бассейне Краславы нельзя заплатить наличными, отдых семьи испорчен

Супруги Кристина и Майгонис вместе с детьми хотели провести свободное время в бассейне. За водные удовольствия семья намеревалась расплачиваться наличными, поэтому взяли с собой только наличные деньги.

Мама детей Кристина рассказала программе Bez Tabu, что перед походом в бассейн "изучила" цены. На сайте, где была опубликована информация о бассейне, не было предупреждения, что оплатить посещение можно только картой.

"Я спросила: что нам теперь делать? Идти домой с ребенком за карточкой? Двое сотрудников улыбнулись, сказали: делайте что хотите, можете идти домой. Вечер был запланирован, ребенок ждал.

Информация о способе платежа есть только на Facebook, но Facebook важнее сайта? Что мне делать, если я им не пользуюсь?

Я вообще не пользуюсь Facebook! Они снова посмеялись над этим и сказали, что это мы сами виноваты", - поделилась Кристина.

Семья считает, что при таком порядке оплаты администрация бассейна дискриминирует тех, кто платит только наличными.

На улицах Краславы программа Bez Tabu спросила нескольких жителей, и некоторые из сказали, что тоже предпочитают платить наличными. Все высказали мнение, что справедливее разрешить как наличные, так и безналичные расчеты.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu