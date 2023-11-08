"Газпром" на грани катастрофы: компанию ожидают рекордные убытки

Падение объемов экспорта и необходимость финансировать войну Кремля в Украине поставили "Газпром" на грань финансовой катастрофы. Ожидается, что в 2025 году российская государственная газовая компания понесет убытки в один триллион рублей (10,17 миллиарда евро).
Убытки будут связаны со снижением прибыли, увеличением налоговой нагрузки, а также необходимостью оплаты программы газификации, сообщил во вторник, 7 ноября, глава комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный. По его словам, убытки в триллион рублей прогнозируют эксперты Института энергетики РАН.
"Экспорта не будет, но расходы, связанные с ним, останутся", - заявил Завальный, проработавший в газовой отрасли почти 30 лет - начиная с должности инженера газокомпрессорной станции и заканчивая руководящими позициями в газовой отрасли в дочерних предприятиях "Газпрома".
По мнению депутата, "Газпром" понесет большие убытки, поскольку со следующего года компании придется платить повышенные налоги на газовый конденсат. Однако платить дополнительные налоги газовому монополисту фактически нечем.
Отключив газ большинству стран Европы и снизив объем экспорта до уровня последних лет СССР, "Газпром" уже во второй половине 2022 года понес убытки в 1,2 триллиона рублей. За первое полугодие этого года компании удалось восстановиться и добиться прибыли почти в 300 миллиардов рублей (около 3 млрд евро) - благодаря компенсациям из сбережений компании.
Уже больше года для "Газпрома" существуют высокие риски - доходы не покрывают отток денег, и компания вынуждена тратить резервы на покрытие расходов. Таким образом, "подушка безопасности" за год упала почти втрое - с двух до 0,7 трлн руб.
Кремль надеется, что Китай поможет спасти "Газпром", увеличив поставки газа как минимум в пять раз до 100 миллиардов кубометров в год. Однако проект газопровода "Сила Сибири-2", который диктатор Путин уже восемь лет называет ключом к успеху, не пользуется особой поддержкой в Пекине.
В 2023 году Путин дважды встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, и перед каждой встречей Кремль с гордостью объявлял о подписании газового соглашения. Однако на самом деле долгожданный договор до сих пор не подписан - Си Цзиньпин не подписывал его ни в марте этого года, ни в октябре, когда Путин посетил Пекин.
Ожидается, что в этом году Китай купит у России 22 миллиарда кубометров газа, что компенсирует лишь одну восьмую его прежнего экспорта в Европу, который в период своего расцвета достигал 170-180 миллиардов кубометров газа в год.
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