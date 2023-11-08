"Газпром" на грани катастрофы: компанию ожидают рекордные убытки

Кремль надеется, что Китай поможет спасти "Газпром", увеличив поставки газа как минимум в пять раз до 100 миллиардов кубометров в год. Однако проект газопровода "Сила Сибири-2", который диктатор Путин уже восемь лет называет ключом к успеху, не пользуется особой поддержкой в ​​Пекине.

В 2023 году Путин дважды встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, и перед каждой встречей Кремль с гордостью объявлял о подписании газового соглашения. Однако на самом деле долгожданный договор до сих пор не подписан - Си Цзиньпин не подписывал его ни в марте этого года, ни в октябре, когда Путин посетил Пекин.

Ожидается, что в этом году Китай купит у России 22 миллиарда кубометров газа, что компенсирует лишь одну восьмую его прежнего экспорта в Европу, который в период своего расцвета достигал 170-180 миллиардов кубометров газа в год.