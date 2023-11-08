Убытки концерна Indexo за девять месяцев достигли двух миллионов евро

Убытки концерна по управлению инвестициями Indexo Group за девять месяцев этого года составили 2,092 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовом отчете компании, представленном на биржу Nasadq Riga.
В то же время компания отмечает, что прибыль Indexo до инвестиций в новых клиентов за первые девять месяцев текущего года составила 1,35 миллиона евро, а после инвестиций в новых клиентов деятельность Indexo по администрированию пенсий принесла в третьем квартале прибыль в размере 57 800 евро.
После расходов на опционы на акции персонала, которые не оказывают влияния на денежный поток, общий убыток Indexo за первые девять месяцев этого года составил 330 000 евро. Учитывая темпы роста бизнеса Indexo по администрированию пенсий, руководство ожидает, что в ближайшие годы прибыль Indexo по администрированию пенсий будет быстро расти.
За первые девять месяцев 2023 года комиссионные доходы группы Indexo составили 2,211 миллиона евро по сравнению с 1,641 миллиона евро за соответствующий период 2022 года.
Компания сообщила, что за первые девять месяцев 2023 года увеличила число клиентов на 20 493 человека, или на 21%, а общее число клиентов пенсионных планов Indexo на конец сентября составило 120 193 человека.
В свою очередь, на конец сентября активы всех пенсионных планов, находящихся под управлением Indexo, составили 812 миллионов евро, что на 227 миллионов евро, или на 39%, больше, чем в начале года, когда активы пенсионных планов под управлением компании составляли 585 миллионов евро. Активы государственных накопительных пенсионных планов увеличились на 38% и составили на конец сентября 795 миллионов евро, а активы пенсионных планов третьего уровня под управлением Indexo выросли на 66% и составили 17,1 миллиона евро.
Председатель правления Indexo и один из основателей компании Валдис Сикснис отмечает, что этот год был успешным для Indexo как в области управления пенсионными накоплениями, так и в работе над проектом нового банка. Результаты деятельности позволяют постоянно инвестировать в привлечение новых клиентов и одновременно вкладывать средства в создание нового банка Indexo, которое можно считать завершенным как минимум на 80%.
Параллельно с управлением пенсионными накоплениями Indexo продолжает активную работу по запуску банка. В настоящее время лицензионная документация по банку находится на рассмотрении в Банке Латвии и Европейском центральном банке, и уже получено подтверждение, что поданные документы собраны полностью.
Компания отмечает, что вскоре после увеличения капитала и получения лицензии новый банк будет готов начать предоставлять первые услуги частным лицам. Лицензия кредитной организации должна быть получена с согласия Европейского центрального банка по предложению Банка Латвии.
Уже сообщалось, что летом 2022 года Indexo провела первичное публичное размещение акций, в результате которого было привлечено 7,49 миллиона евро. Целью первичного публичного размещения акций Indexo было привлечение инвестиций для создания банка. 19 декабря 2022 года была зарегистрирована дочерняя компания Indexo - IDX1R, которая впоследствии станет банком Indexo.
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