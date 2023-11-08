Убытки концерна Indexo за девять месяцев достигли двух миллионов евро

В то же время компания отмечает, что прибыль Indexo до инвестиций в новых клиентов за первые девять месяцев текущего года составила 1,35 миллиона евро, а после инвестиций в новых клиентов деятельность Indexo по администрированию пенсий принесла в третьем квартале прибыль в размере 57 800 евро.

После расходов на опционы на акции персонала, которые не оказывают влияния на денежный поток, общий убыток Indexo за первые девять месяцев этого года составил 330 000 евро. Учитывая темпы роста бизнеса Indexo по администрированию пенсий, руководство ожидает, что в ближайшие годы прибыль Indexo по администрированию пенсий будет быстро расти.

За первые девять месяцев 2023 года комиссионные доходы группы Indexo составили 2,211 миллиона евро по сравнению с 1,641 миллиона евро за соответствующий период 2022 года.

Компания сообщила, что за первые девять месяцев 2023 года увеличила число клиентов на 20 493 человека, или на 21%, а общее число клиентов пенсионных планов Indexo на конец сентября составило 120 193 человека.