Фото ⟩ Запасы газа есть, беспокоиться не о чем: Эвика Силиня в Таллинне успокоила жителей Эстонии

В среду в Таллинн прибыла премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Днем она встретилась с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ), а вечером министры выступили на совместной пресс-конференции и подчеркнули сотрудничество в свете войны и поставок газа в Украину, пишет Rus.Postimees.
На состоявшейся после встречи пресс-конференции Силиня коснулась сотрудничества между Эстонией и Латвией и сказала, что, среди прочего, страны находятся на одной волне в отношении Rail Baltic.
"Что касается энергетики, то я рада, что страны Балтии объявили решение о десинхронизации", - добавила она. Касаясь запасов природного газа в Инчукалнском газохранилище, Силиня заявила, что народу Эстонии не о чем беспокоиться.
В своем выступлении Каллас добавила, что нельзя уставать от войны в Украине, и повторила позиции Эстонии и Латвии. "Военные преступления и преступления агрессии должны быть наказаны. Это единственный способ положить конец российскому циклу насилия", - сказала она, добавив, что Эстония также разработала решение по использованию замороженных активов на благо Украины.
В декабре состоится совместная встреча премьер-министров стран Балтии. Последним пунктом официальной повестки премьер-министра стала встреча с Лаури Хуссаром ("Ээсти 200").
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