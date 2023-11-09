Реформа управления Рижским и Вентспилсским портами соответствует Конституции

Подпункты 1 и 2 пункта 16 переходных положений закона о портах определяют, что для обеспечения непрерывности деятельности Рижского порта и Вентспилсского порта: Кабинет министров и Рижское самоуправление до 1 сентября 2022 года принимают решение об учреждении общества капитала для управления Рижским портом в порядке, установленном законом об устройстве государственного управления и законом об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица.

Достигнув соглашения о создании совместного - принадлежащего государству и самоуправлению - капитального общества, государство вкладывает в его основной капитал принадлежащие управлению Рижского свободного порта имущество и активы, а Рижское самоуправление - принадлежащие ему имеющиеся на территории порта имущество и активы, которые до сих пор были переданы во владение управления Рижского свободного порта при соблюдении условия, что государству принадлежит не менее 60% и Рижскому самоуправлению - не более 40% долей капитала. Держатели долей капитала заключают договор акционеров с целью установления и уточнения прав и обязанностей держателей долей капитала и определения ответственности в связи с совместным управлением обществом капитала.