Реформа управления Рижским и Вентспилсским портами соответствует Конституции

Конституционный суд (КС) в четверг, 9 ноября, признал соответствующей Конституции реформу управления портами Риги и Вентспилса.
Дело возбуждено по заявлению 22 бывших и действующих депутатов Сейма.
Они обратились в КС с просьбой провести оценку соответствия пункта 1 части третьей статьи 4, части девятой статьи 4, 11-й части статьи 7, а также подпунктов 1 и 2 16-го пункта переходных положений статье 1 Конституции и первому предложению части второй статьи 101.
Согласно пункту 1 части третьей статьи 4 закона о портах, во владении соответствующего управления порта находятся государственная земля и акватория и земля и акватория самоуправления. Частью девятой статьи 4 настоящего закона предусматривается, что государство и самоуправление вправе отчуждать принадлежащую им расположенную на территории порта недвижимую собственность путем передачи ее государством самоуправлению и самоуправлением государству безвозмездно.
В свою очередь, часть 11 статьи 7 закона о портах предусматривает, что управление порта в Рижском порту и Вентспилсском порту является обществом капитала, доли капитала которого принадлежат государству и могут принадлежать также соответствующему самоуправлению. Государству в этом капитальном обществе принадлежит не менее трех пятых долей капитала. Это общество капитала осуществляет функции управления портом в Рижском порту и Вентспилсском порту и находится под надзором Министерства сообщения в отношении реализации установленных законом о портах, законом о Рижском свободном порте и законом о Вентспилсском свободном порте функций, задач и обязанностей управления портом. Доли капитала капитального общества не подлежат передаче под залог и отчуждаются исключительно между держателями долей капитала.
Подпункты 1 и 2 пункта 16 переходных положений закона о портах определяют, что для обеспечения непрерывности деятельности Рижского порта и Вентспилсского порта: Кабинет министров и Рижское самоуправление до 1 сентября 2022 года принимают решение об учреждении общества капитала для управления Рижским портом в порядке, установленном законом об устройстве государственного управления и законом об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица.
Достигнув соглашения о создании совместного - принадлежащего государству и самоуправлению - капитального общества, государство вкладывает в его основной капитал принадлежащие управлению Рижского свободного порта имущество и активы, а Рижское самоуправление - принадлежащие ему имеющиеся на территории порта имущество и активы, которые до сих пор были переданы во владение управления Рижского свободного порта при соблюдении условия, что государству принадлежит не менее 60% и Рижскому самоуправлению - не более 40% долей капитала. Держатели долей капитала заключают договор акционеров с целью установления и уточнения прав и обязанностей держателей долей капитала и определения ответственности в связи с совместным управлением обществом капитала.
В свою очередь, в основной капитал акционерного общества Ventas osta до 1 сентября 2022 года в порядке, установленном законом об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица, государство вкладывает принадлежащие управлению Вентспилсского свободного порта имущество и активы и, если достигнута договоренность с Вентспилсским самоуправлением о его участии в обществе капитала, Вентспилсское самоуправление вкладывает принадлежащие ему имущество и активы, которые до сих пор были переданы во владение управления Вентспилсского свободного порта, с соблюдением условия о том, что государству принадлежит не менее 60% и Вентспилсскому самоуправлению - не более 40% долей капитала. Держатели долей капитала заключают договор акционеров с целью установления и уточнения прав и обязанностей держателей долей капитала и определения ответственности в связи с совместным управлением обществом капитала.
Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой. В свою очередь, первое предложение части второй статьи 101 Конституции гласит о том, что самоуправления избираются полноправными гражданами Латвии и гражданами Европейского союза, постоянно пребывающими в Латвии.
Оспоренные нормы вступили в силу 27 апреля 2022 года и предусматривают регулирование в отношении находящейся на территории порта муниципальной недвижимости, а также реформы управления портами Риги и Вентспилса. Целью принятия оспоренных норм было применение в деятельности крупных портов принципов управления госкомпаниями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), увеличение влияния государства при принятии решений и реформирование модели управления крупными портами путем преобразования их в государственные компании.
По мнению заявителей, оспоренные нормы несоразмерно вмешиваются в права собственности самоуправления и, следовательно, противоречат принципу соразмерности и принципу самоуправления, вытекающему из статьи 1 и первого предложения части второй статьи 101 Конституции. Заявители считают, что оспоренные нормы приводят к таким негативным последствиям для самоуправления и интересов его жителей, что их нельзя признать соразмерными. Приняв оспоренные нормы, Сейм также нарушил принцип надлежащего законодательства, поскольку в обсуждении и принятии оспоренных норм не проводились своевременные, честные и реальные консультации с самоуправлениями, а также оспоренные нормы надлежащим образом не обоснованы разъяснительными исследованиями.
КС признал реформу управления портами Риги и Вентспилса соответствующей 1-й статье Конституции и первому предложению части второй статьи 101, подчеркнув, что цели развития крупных латвийских портов подчинены общей пользе государства и у законодателя есть свобода действий по выбору модели управления портами.
В суде отметили, что самоуправления в демократической стране служат тому, чтобы население принимало участие в управлении делами своей местной общины. Право институционального существования и функциональной компетенции самоуправления образует принцип самоуправления. КС пришел к выводу, что из принципа самоуправления вытекает в том числе обязанность государства в правовых отношениях с самоуправлением соблюдать принцип автономии его компетенций, принцип финансовой автономии и принцип консультирования.
Оценивая соответствие оспоренных норм принципу автономии компетенций самоуправления, КС признал, что выбор модели управления портами является компетенцией законодателя. То, какую модель управления портами законодатель выбирает и каким образом самоуправления в нее включаются, - вопрос целесообразности. Управление Рижским портом и Вентспилсским портом изначально было функцией госуправления. Независимо от того, были ли самоуправления исторически вовлечены в управление портами, реализация функций управления Рижским портом и Вентспилсским портом не была и не связана с какими-либо из установленных законом автономных компетенций самоуправления.
Рассмотрев вытекающие из принципа финансовой автономии права самоуправления, КС пришел к выводу, что одной из целей законодателя при передаче во владение управлению порта земли было обеспечение достаточного экономического обоснования хозяйственной деятельности и развития портов. То обстоятельство, что в результате заключенного Вентспилсским самоуправлением соглашения исторически сложилась такая ситуация, что на находящейся на территории порта земле расположены сооружения, принадлежащие самоуправлению и частным лицам, не влияет на установленные законом цели создания территории порта.
То есть во владение управления порта передается такое имущество, которое необходимо для выполнения установленных законом функций портов. Поэтому нет оснований включать в территорию порта такое имущество, которое не требуется для выполнения функций порта. Таким образом, и запрет на отчуждение принадлежащей самоуправлению земли третьим лицам распространяется на такую землю, которая в соответствии с нормами закона должна находиться во владении управления порта, а самоуправление как собственник изначально имело ограниченные возможности распоряжаться этой землей и получать выгоду от нее.
Среди прочего КС признал, что доходы, которые самоуправление может получить от отчуждения недвижимости, находящейся на территории порта, не считаются таким определенным законом источником финансирования, который обеспечил бы реализацию автономных компетенций самоуправления.
Наконец, КС пришел к выводу, что разработка оспоренных норм основана на исследовании и в законодательном процессе самоуправления были выслушаны.
Учитывая упомянутое, КС признал, что оспариваемыми нормами не нарушены принципы автономии компетенций самоуправления, принцип финансовой автономии и принцип консультирования, вытекающие из принципа самоуправления, содержащегося в статье 1 Конституции и первом предложении части второй статьи 101.
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