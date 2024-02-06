Сколько потребуется денег, чтобы сохранить почтовые отделения?

В конце января стало известно, что Latvijas pasts планирует реорганизовать десятки почтовых отделений по всей стране, что означало бы закрытие многих почтовых отделений.

Согласно плану, 12 отделений закрыли бы полностью, а еще в 93 отделениях остался бы только почтальон.

Latvijas Pasts аргументировало это экономическими причинами - в некоторые отделения заходило всего 10-15 человек в день.

Министерство сообщения не согласилось с планами компании, реализацию плана приостановили, и теперь в Latvijas Pasts рассматривают разные сценарии развития ситуации.

"Есть несколько сценариев развития. Один из этих сценариев - сохранить все 105 почтовых отделений. В этом случае нам нужна будет поддержка от страны. Мы посчитали, что в этом году это будет 2,1 млн евро, а в 2025 году - примерно 4 млн евро, - рассказал член правления Latvijas pasts Янис Кулиньш.

Второй вариант, - это закрытие части отделений.

"В таком случае мы ищем решения вместе с самоуправлениями о возможности обеспечить почтовые услуги - к примеру, в центрах обслуживания клиентов или библиотеках", - сказал Кулиньш.

Если же правительство не выделит финансирование, то 105 почтовых отделений все равно придется закрыть.

В этом случае Latvijas pasts предложит пользоваться услугой "Почтальон на дому". Житель должен будет позвонить и сделать заказ на нужную услугу. На следующий день придет почтальон.

Представитель Latvijas pasts также озвучил амбициозный план компании, этом году Latvijas pasts планирует стать крупнейшей сетью пакоматов в Латвии. Сообщается, что к концу 2024 года в стране будет 400 пакоматов.

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