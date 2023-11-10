Видео ⟩ За занавесом: амплитуда пропаганды - от Залужного до ХАМАС

Наблюдая за посылами пропагандистов о положении на фронте, нетрудно заметить, что упор делается на провалы украинцев, на то, как россиянам удалось отразить украинские атаки, но при этом ничего не слышно об успехах русских, потому что таковых просто нет. Невезение противника еще не означает, что повезет тебе. Но пропагандисты эту простую истину предпочитают не замечать.

В то же время нельзя не признать, что ситуация очень сложная. И хотя президент Украины Владимир Зеленский после выхода интервью генерала выступил с заявлением о том, что никакого тупика нет и такое интервью лишь на руку стране-агрессору, но аналитики сходятся во мнении, что скорее прав Залужный.

В интервью Латвийскому телевидению майор Латвийской армии Янис Слайдиньш признал, что война в Украине стала позиционной, то есть, каждая сторона находится в своих укреплениях и резких атак не предпринимает. Слайдиньш также отметил, что никаких перемен в военных действиях не ожидается до весны. Однако за это время русские создадут основательные укрепления и минные поля, что может серьезно осложнить продвижение украинской армии после окончания зимы. Слайдиньш подчеркнул то же самое, что сказал Залужный: Украине срочно нужны новейшие военные технологии.