Видео ⟩ За занавесом: амплитуда пропаганды - от Залужного до ХАМАС

На минувшей неделе в российских пропагандистских передачах вновь закипели страсти вокруг событий на фронте в Украине. На этот раз в фокус попало интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного журналу The Economist, в котором тот отметил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Этим интервью в своих интересах незамедлительно воспользовались кремлевские идеологи, заявившие, что с Украиной "покончено".
Наряду с этим россияне всю неделю вещали о "военных преступлениях" Израиля в Газе, но при этом говорили, что преступления ХАМАС хоть и ужасны, но и рядом не стоят с теми "зверствами", которые украинцы якобы совершали на Донбассе против русскоязычного населения.
При этом русская пропаганда упорно молчит о произошедших 29 октября погромах в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы, где разъяренная толпа встретила самолет из Тель-Авива, чтобы устроить суд над гражданами Израиля. Об этих событиях российские СМИ не упоминали ни словом, как будто их и не было.
Кроме того, в минувшие выходные в новостных выпусках не прозвучало ни полслова о том, что 4 ноября в результате ракетного удара Украины по судоверфи в Керчи, в оккупированном Крыму, был поражен российский ракетный корабль. Не стоит удивляться и тому, что от внимания российского общества осталось сокрыто содержание последнего доклада военной разведки Великобритании: в результате ударов Украины противовоздушная оборона России понесла серьезные потери. А именно за неделю Россия потеряла не менее четырех пусковых ракетных установок дальнего действия "земля-воздух".
Монголо-татары лучше Запада
Зато с инновационной интерпретацией истории выступил президент России Владимир Путин, заявивший, что России всегда было ближе евразийское, а не западное направление, словно он забыл о намерении Петра I "прорубить окно в Европу". По словам Путина, история доказала, что решение русского полководца, князя Новгородского и великого князя Владимирского и Киевского, Александра Невского (1220-1263) в пользу орды (Монгольская империя), а не Запада было единственно верным путем, так как западные завоеватели, в отличие от монголов, хотели уничтожить российский народ, язык, культуру и традиции, подчеркнул Путин.
Стоит напомнить, что известный российский писатель, литературовед и историк Борис Акунин, который сейчас проживает в эмиграции, на своих лекциях, а также в нескольких книгах и интервью подчеркнул, что самая большая беда современной России в том, что страна до сих пор живет по законам орды и ею владеет хан.
"Наша страна до сих пор управляется не законами, а скорее декретами, и в то же время это система, при которой государство не служит человеку, скорее, люди служат государству. В такой системе нет места правам человека, есть только привилегии, зависящие от места в структуре и лояльности авторитетам. И в такой системе большую роль играет тайная полиция", - неоднократно подчеркивал Акунин в своих интервью.
Путин своей интерпретацией истории фактически легитимизирует порядок орды в России XXI века. Более того, Путин заявил, что Россия сейчас в Украине делает то же самое, что в свое время Невский, - борется с западными завоевателями. Показательная деталь: на организованной Путиным "пресс-конференции" с участием придворных журналистов на вопрос - знай бы он 24 февраля 2022 года, что война в Украине окажется такой продолжительной, начал ли бы "специальную военную операцию"? - президент России ответил утвердительно, добавив, что другого выхода не было, так как "они уже напали на нас".
Все это вписывается в пропагандистский нарратив, что украинская государственность - это эрзац, такой страны исторически не было, ее по своему капризу создал Ленин. На самом деле Украина - это Малороссия, русские исторические земли, на которые теперь хочет наложить лапу Запад. Примечательно, что в Youtube можно найти лекцию одного из российских "историков", в которой опровергается содержание лекции одного из виднейших американских историков и мыслителей, автора нескольких книг по истории Центральной и Восточной Европы Тимоти Снайдера об истории Украины, в которых Снайдер доказывает, что украинская государственность имеет глубокие исторические корни.
Интервью с эффектом взорвавшейся бомбы
Пропагандисты всю неделю ликовали по поводу интервью Залужного изданию "The Economist", в котором главнокомандующий украинской армии отмечает, что война зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". В интервью генерал рассказал, что он недооценил готовность России приносить в жертву людей, чтобы продлить войну. "Россия потеряла не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну", - считает Залужный. По его мнению, наибольшим риском является многолетняя позиционная война, которая способна измотать украинское государство. Генерал предполагает, что изменить ситуацию могут только новые технологии.
Россияне, конечно, заявили, что это интервью означает признание украинской армией своего поражения. При этом пропагандисты подчеркнули, что, согласно заявлению кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия не считает, что война зашла в тупик, напротив - Россия продолжает стремиться к достижению своих целей. Правда, не было сказано, как именно эти цели могут быть достигнуты. В отличие от Залужного, который оценивает ситуацию на фронте трезво и четко, россияне продолжают выдавать желаемое за действительное в попытках убедить общество в том, что война будет выиграна Россией. Тем временем упомянутый Залужным "тупик" означает, что шансов на скорую победу нет ни у одной из сторон. И у русских нет ни одного аргумента, который бы опровергнул тот факт, что наступила в своем роде патовая ситуация.
Наблюдая за посылами пропагандистов о положении на фронте, нетрудно заметить, что упор делается на провалы украинцев, на то, как россиянам удалось отразить украинские атаки, но при этом ничего не слышно об успехах русских, потому что таковых просто нет. Невезение противника еще не означает, что повезет тебе. Но пропагандисты эту простую истину предпочитают не замечать.
В то же время нельзя не признать, что ситуация очень сложная. И хотя президент Украины Владимир Зеленский после выхода интервью генерала выступил с заявлением о том, что никакого тупика нет и такое интервью лишь на руку стране-агрессору, но аналитики сходятся во мнении, что скорее прав Залужный.
В интервью Латвийскому телевидению майор Латвийской армии Янис Слайдиньш признал, что война в Украине стала позиционной, то есть, каждая сторона находится в своих укреплениях и резких атак не предпринимает. Слайдиньш также отметил, что никаких перемен в военных действиях не ожидается до весны. Однако за это время русские создадут основательные укрепления и минные поля, что может серьезно осложнить продвижение украинской армии после окончания зимы. Слайдиньш подчеркнул то же самое, что сказал Залужный: Украине срочно нужны новейшие военные технологии.
Социолог Антон Грушецкий признал в беседе с The New York Times, что люди в Украине становятся более пессимистичными. Он отметил, что народ ищет виноватых, в связи с чем возрастает гнев на отечественную коррупцию, а также на западных союзников, которые, по мнению украинцев, были слишком мягкими и осторожными в поставках оружия. Грушецкий отмечает: те, кто поддерживает Зеленского, больше склонны обвинять союзников, а политические противники Зеленского обращают внимание на коррупцию. Издание также ссылается на опрос, проведенный по заказу Евросоюза. В нем выяснилось, что число украинцев, утверждающих, что Запад не хочет, чтобы Украина победила в войне, за последний год удвоилось и теперь достигает 30%.
Российские пропагандисты также утверждают, что Запад "списал" Украину, так как Конгресс США проголосовал за то, чтобы из общего пакета финансовой помощи Украине и Израилю изъять Украину. При этом они умолчали о том, что такой законопроект не имеет надежд получить большинство голосов в Сенате, которым управляют демократы, а также о том, что президент США Джо Байден пригрозил наложением вето на законопроект, если в него не будет включена помощь Украине.
Зверства украинцев превосходят ХАМАС
Сообщая о ситуации в Газе и погибших, россияне ссылаются лишь на приведенную властями управляемой террористами Газы статистику, которая преподносится как неопровержимая правда. Показаны различные видео и фото, в подлинности которых зрителям невозможно убедиться.
Недаром газета The New York Times отметила, что война Израиля в значительной степени ведется и в информационном пространстве, и социальных сетях. Издание изучило материалы и пришло к выводу, что очень многие видео и фотографии с жертвами мирного населения хоть и аутентичны, но сделаны на других войнах, в частности, во время Сирийской войны.
Пропагандист Владимир Соловьев сначала выразил формальные соболезнования Израилю, а затем яростно на него обрушился, упрекнув в том, что Израиль не выражал никаких соболезнований в связи с "массовыми убийствами мирного населения" в Донбассе. Соловьев также утверждал, что "зверства" украинцев в отношении украинских русскоязычных были еще ужаснее, чем совершенные ХАМАС.
Чтобы доказать свою правоту, Соловьев продемонстрировал сфабрикованный сюжет, подлинность которого невозможно проверить, в котором якобы взятый в русский плен украинский солдат рассказывает, что некий его товарищ убил в Мариуполе целую семью, а затем заявил, что удовлетворит половое влечение с телом убитой женщины, что и сделал. Тут хочется сказать, что нечто такое могут придумать только русские, которые сами виновны в жестоких изнасилованиях украинских женщин, включая подростков и младенцев, чему собрано достаточно доказательств. Соловьев также продолжил распространять ложь о том, что все зверства в Буче и Мариуполе, включая бомбежку последнего роддома, совершили сами украинцы.
Происходящее в секторе Газа добавило жару в гаснущий костер пропаганды: видя, как успешно работает ХАМАС в информационном пространстве, пропагандисты с новой силой взялись за создание различных фальшивок про украинские войска, монтируя "аутентичные" интервью с "пленными" украинцами. Понятно, что эти истории предназначены для российского общества, чтобы оправдать огромное количество собственных жертв и предупредить возникновение различных опасных вопросов о том, для чего нужна эта война.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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