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Видео ⟩ Очевидец запечатлел захватывающую полицейскую погоню в Британии

rus.tvnet.lv
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Очевидец запечатлел захватывающую полицейскую погоню в Британии
Очевидец запечатлел захватывающую полицейскую погоню в Британии Фото: Ekrānuzņēmums no video

Автоводителю в Великобритании удалось запечатлеть впечатляющую полицейскую погоню за агрессивным водителем, который не остановился по просьбе сотрудников правоохранительных органов.

По данным британских СМИ, погоня произошла 8 ноября на трассах М56 и М6 в Уоррингтоне. Операция привела к серьезному хаосу в дорожном движении.

Около 15:30 по местному времени полиция графства Чешир попыталась остановить кабриолет BMW, которым управлял 34-летний мужчина из Манчестера, на автомагистрали A49 недалеко от Стреттона.

Водитель проигнорировал призывы правоохранителей остановиться и, пытаясь сбежать по встречной полосе, выехал на трассу М56, а затем на М6. Правоохранителям в итоге удалось остановить лихача.

Водитель был арестован за агрессивное вождение, неподчинение полиции, фальшивый номерной знак и вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Сообщается, что мужчина и ранее попадал в поле зрения полиции.

На видеозаписи видно, что в погоне было задействовано несколько полицейских машин, как с опознавательными знаками, так и без. Некоторые из них в результате операции были повреждены.

Видео: Погоня в Великобритании

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