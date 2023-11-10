Министр призывает латвийские компании отказаться от импорта продуктов питания из РФ

"Я обязуюсь связаться с крупнейшими импортерами и выяснить, какова ситуация, но я бы сказал так - это действительно вопрос этики каждого предпринимателя, зарабатывают ли они деньги за счет войны, за счет страданий других, или решают не делать этого", - сказал Краузе программе.

Министр подчеркнул, что выступает за запрет импорта продуктов питания из России и Беларуси на уровне Евросоюза.

Как сообщает LTV, по данным Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы, с августа по октябрь (включительно) в Латвию ввозили продукты питания из стран-агрессоров в 68 компаний.

Среди них большое количество предприятий оптовой торговли продуктами питания, а также грузоперевозчики, торговцы косметикой и лекарствами, производители алкоголя, например Amber Latvijas balzams, производитель сладостей Aizkraukles saldumi, Sia Voldemārs, Alpha osta, Astramar Liepāja K.A. и другие.

За последние три месяца из России и Беларуси в Латвию импортировали почти 90 тысяч тонн овощей и более 70 тысяч тонн зерновых продуктов.

Ранее агентство LETA сообщало, что стоимость экспорта латвийских товаров в Россию в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года снизилась на 20,2%, тогда как стоимость экспорта товаров в Беларусь сократилась на 21%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).