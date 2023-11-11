В Латвии за 9 месяцев упал уровень безработицы

По сравнению с началом года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,8 процентных пункта - с 6,1% в начале года до 5,3% 31 октября, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
Снижение уровня безработицы является результатом как сезонности, так и повышения экономической активности населения, отмечает NVA.
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце октября был в Рижском регионе - 4,1%, а также в городе Риге - 4,2%, далее следуют Земгале - 4,8%, Курземе - 5,3% и Видземе - 5,4%.
Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему наблюдается в Латгальском регионе - 10,5%. При этом в Латгале уровень безработицы продолжает снижаться с каждым месяцем. По сравнению с началом года он снизился на 2,3 процентных пункта.
Большинство клиентов, зарегистрированных в NVA, трудоустраиваются в весенние месяцы - марте, апреле и мае, а также в августе и сентябре. Наименьшее количество зарегистрированных безработных находит работу в декабре.
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