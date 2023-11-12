De Facto: Латвийская компания скрыла связь с олигархами из РФ. Таких может быть гораздо больше

Служба государственной безопасности (VDD) в комментариях по поводу этой ситуации была привычно скупой: "В соответствии со своей компетенцией VDD постоянно получает и анализирует информацию о рисках национальной безопасности Латвии, в том числе о деятельности лиц, связанных с российской властной элитой в нашей стране. Мы можем подтвердить, что указанная компания попала в поле зрения службы, но от дальнейших комментариев пока воздержимся".

Тем временем доступность информации о возможных рисках российского влияния в среде, подверженной санкционному риску, подчеркивается как краеугольный камень.

Тем временем вокруг Бокарева и Махмудова затягивается узел санкций. К Австралии (с 04.06.2022 против Бокарева), Великобритании (с 13.04.2022 против Бокарева и с 26.09.2022 против Махмудова), Украине (с 12.10.2022 против Бокарева и 19.10.2022 против Махмудова) и Новой Зеландии (с 22.11.2022 против Махмудова), применившим санкции в прошлом году, в сентябре этого года наконец присоединились США.

А компании или предприниматели, имеющие отношение к этим санкциям, если они имеют отношение к Латвии, Реестр предприятий лишь начал указывать в специальном списке, чего требует закон. Однако и на этой неделе никаких записей, касающихся Бокарева и Махмудова, в нем не было. Если человек не установлен в качестве истинного выгодоприобретателя, каждый случай является предметом отдельного анализа.