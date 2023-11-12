De Facto: Латвийская компания скрыла связь с олигархами из РФ. Таких может быть гораздо больше

Минюст, инициировавший создание такого списка, обещает: если есть что-то, что можно улучшить, это будет сделано. Причем компании, связанные с упомянутыми российскими олигархами, далеко не единственные, кто поспешил скрыть потенциально рискованные связи.
После войны "невозможно выяснить" истинных бенефициаров еще нескольких предприятий, а компаний, которые до войны принадлежали лицам из России, а теперь уже нет, насчитывается около 600, следует и данных Lursoft.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое единство) признала, что должны быть инструменты, которые помогут увидеть рискованные связи: "Поэтому я уже упомянула термин - паук, потому что есть желание спрятаться под этой информацией, скрыть тех лиц, которые подвергнуты санкциям". Поэтому от Реестра предприятий можно ожидать, что в случае санкций он обнаружит публично невидимую связь. В противном случае всем, для кого то важно, например партнерам по сотрудничеству, самим придется вкладывать немало усилий.
Санкции других стран, хотя и могут повлиять на банковские расчеты, в любом случае не являются для Латвии напрямую обязательными. Поэтому остается вопросом, присоединится ли ЕС к санкциям против Бокарева и Махмудова. Директор юридического департамента МИД Санита Пекале утверждает, что сейчас прорабатывается следующий раунд санкций. "И, конечно, вместе с другими государствами-членами ЕС и Европейской комиссией мы активно работаем над определением областей, где еще можно было бы оказать давление, чтобы остановить незаконную деятельность России", - добавляет она. В ближайшее время ожидаются официальные предложения Еврокомиссии, которые будут одобрены, если с ними согласятся все страны-члены ЕС.
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