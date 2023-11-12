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De Facto: Латвийская компания скрыла связь с олигархами из РФ. Таких может быть гораздо больше

rus.tvnet.lv
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Предприятие. Иллюстративное фото
Предприятие. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens / LETA

Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову, российским олигархам, стоящим за "Рижским электротехническим заводом" (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca), до сих пор удается избегать санкций Евросоюза, в отличие от многих других приближенных к режиму Владимира Путина. Однако число стран, включающих их в санкционные списки, увеличивается, и не исключено, что это будет продолжаться.

В таких обстоятельствах действующая в Латвии компания вовремя позаботилась о том, чтобы из базы данных реестра предприятий исчезла информация о связи с двумя олигархами, хотя это все еще актуально, сообщает программа De Facto на LTV. Таким образом, для широкой общественности и партнеров по сотрудничеству они остаются невидимыми, а также, несмотря на известную репутацию, могут действовать в Латвии.

Напомним, имена Андрея Бокарева и Искандера Махмудова громко прозвучали в Латвии несколько лет назад. Несмотря на близость к Кремлю, с обоими российскими олигархами были связаны как поставщики трамваев в Даугавпилсе, так и производители вагонов для направления Рига - Москва. Затем, в 2021 году, с одобрения Комиссии рынка финансов и капитала их российские компании получили контроль над "Рижским электротехническим заводом".

В конце прошлого года удивление по поводу бизнеса олигархов в Латвии, которому не помешала даже вторжение в Украину, а также по поводу использования на заводе европейских фондов, выразило оппозиционное российскому правительству издание The Insider. "Бокарев и Махмудов - давние друзья Кремля. (...) Олигархи также являются поставщиками Минобороны России. Одним из их деловых партнеров по Оружейному концерну "Калашников" был Алексей Криворучко, ныне заместитель министра обороны России. Бокарев и Махмудов покинули завод Калашникова, но продолжили поставлять дизельные двигатели для российских военных кораблей через свой завод в Коломне", - написал The Insider 8 декабря 2022 года.

Прошел почти год и почти ничего не изменилось. Евросоюз все равно не включил их в свои санкционные списки. Кроме того, в этом году планируется завершить два проекта Европейского фонда, на оба из которых заводу было выделено в общей сложности 1,4 миллиона евро, с последующей выплатой денежных средств. В то же время, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, компания скрыла свои ранее публично видимые связи с олигархами.

Вместо имен реальных бенефициаров - Бокарева и Махмудова - в реестре предприятий появилась запись о том, что узнать эту информацию невозможно. Исправление было произведено после заявления компании, оснований для отказа у Регистра не было. "В регламенте указано, что этот порог составляет 25%. Скажем, если есть пять участников в равных долях, формулировка закона не распространяется ни одного из них - он не соответствует определению настоящего истинного бенефициара. Поэтому такая запись будет, потому что нет оснований указывать кого-либо из них", - говорит исполняющий обязанности главного государственного нотариуса Регистра предприятий Сандис Карелис.

Однако это не значит, что эти люди действительно больше не связаны с компанией. Можно сделать вывод, что Бокарев и Махмудов на самом деле никуда не исчезли. Российские компании, владеющие акциями завода и через которые цепочка собственников вела к Бокареву и Махмудову, не изменились. А через них каждому олигарху принадлежит около 18% действующего в Латвии завода.

В Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca не нашли времени объяснить свою деятельность и структуру собственности. В электронном письме они с подчеркнуто благодарностью отнеслись к проявленному интересу и отметили, что в настоящее время ответить невозможно. "Руководство акционерного общества Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca приносит извинения Латвийскому телевидению и лично Вам, принимая во внимание обстоятельства, что руководство находится с зарубежным визитом, и фактически нет человека, который мог бы согласовать передачу информации, которую Вы запросили", - сообщили на заводе.

Служба государственной безопасности (VDD) в комментариях по поводу этой ситуации была привычно скупой: "В соответствии со своей компетенцией VDD постоянно получает и анализирует информацию о рисках национальной безопасности Латвии, в том числе о деятельности лиц, связанных с российской властной элитой в нашей стране. Мы можем подтвердить, что указанная компания попала в поле зрения службы, но от дальнейших комментариев пока воздержимся".

Тем временем доступность информации о возможных рисках российского влияния в среде, подверженной санкционному риску, подчеркивается как краеугольный камень.

Тем временем вокруг Бокарева и Махмудова затягивается узел санкций. К Австралии (с 04.06.2022 против Бокарева), Великобритании (с 13.04.2022 против Бокарева и с 26.09.2022 против Махмудова), Украине (с 12.10.2022 против Бокарева и 19.10.2022 против Махмудова) и Новой Зеландии (с 22.11.2022 против Махмудова), применившим санкции в прошлом году, в сентябре этого года наконец присоединились США.

А компании или предприниматели, имеющие отношение к этим санкциям, если они имеют отношение к Латвии, Реестр предприятий лишь начал указывать в специальном списке, чего требует закон. Однако и на этой неделе никаких записей, касающихся Бокарева и Махмудова, в нем не было. Если человек не установлен в качестве истинного выгодоприобретателя, каждый случай является предметом отдельного анализа.

"Сейчас создаются новые модели, где обучаются знающие люди, и каждый из этих случаев будет оцениваться индивидуально. Это достаточно сложно, а также имеет достаточные юридические последствия, потому что как только мы поставим такую ​​отметку в наших реестрах, естественно, обнародовав такую ​​информацию, ее последствия для субъекта могут быть необратимыми", - поясняет С. Карелис.

Минюст, инициировавший создание такого списка, обещает: если есть что-то, что можно улучшить, это будет сделано. Причем компании, связанные с упомянутыми российскими олигархами, далеко не единственные, кто поспешил скрыть потенциально рискованные связи.

После войны "невозможно выяснить" истинных бенефициаров еще нескольких предприятий, а компаний, которые до войны принадлежали лицам из России, а теперь уже нет, насчитывается около 600, следует и данных Lursoft.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое единство) признала, что должны быть инструменты, которые помогут увидеть рискованные связи: "Поэтому я уже упомянула термин - паук, потому что есть желание спрятаться под этой информацией, скрыть тех лиц, которые подвергнуты санкциям". Поэтому от Реестра предприятий можно ожидать, что в случае санкций он обнаружит публично невидимую связь. В противном случае всем, для кого то важно, например партнерам по сотрудничеству, самим придется вкладывать немало усилий.

Санкции других стран, хотя и могут повлиять на банковские расчеты, в любом случае не являются для Латвии напрямую обязательными. Поэтому остается вопросом, присоединится ли ЕС к санкциям против Бокарева и Махмудова. Директор юридического департамента МИД Санита Пекале утверждает, что сейчас прорабатывается следующий раунд санкций. "И, конечно, вместе с другими государствами-членами ЕС и Европейской комиссией мы активно работаем над определением областей, где еще можно было бы оказать давление, чтобы остановить незаконную деятельность России", - добавляет она. В ближайшее время ожидаются официальные предложения Еврокомиссии, которые будут одобрены, если с ними согласятся все страны-члены ЕС.

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