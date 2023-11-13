В Лиепае у семьи пропала машина. Оказалось, что эвакуатор увез не тот автомобиль

Государственная полиция ранее сообщила, что 25 октября была получена информация о том, что в период времени с 16:50 до 18:50 в Лиепае, на бульваре Атмодас, была угнана Audi 80 1991 года выпуска.

Полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и расследование.

В свою очередь 6 ноября Госполиция порталу liepajniekiem.lv сообщила, что автомобиль найден и стражи порядка продолжают расследовать обстоятельства произошедшего.

В распоряжение полиции попала информация, что автомобиль не украли, а ее по ошибке увез эвакуатор. В полиции порталу указали, что исчезновение автомобиля, скорее всего, не кража, а недоразумение.