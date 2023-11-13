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В Лиепае у семьи пропала машина. Оказалось, что эвакуатор увез не тот автомобиль

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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Lita Millere/LETA

Необычный случай произошел в Лиепае - утром рабочего дня семья обнаружила, что исчез их автомобиль Audi. Позднее выяснилось, что машину не украли.

Государственная полиция ранее сообщила, что 25 октября была получена информация о том, что в период времени с 16:50 до 18:50 в Лиепае, на бульваре Атмодас, была угнана Audi 80 1991 года выпуска.

Полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и расследование.

В свою очередь 6 ноября Госполиция порталу liepajniekiem.lv сообщила, что автомобиль найден и стражи порядка продолжают расследовать обстоятельства произошедшего.

В распоряжение полиции попала информация, что автомобиль не украли, а ее по ошибке увез эвакуатор. В полиции порталу указали, что исчезновение автомобиля, скорее всего, не кража, а недоразумение.

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