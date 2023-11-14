Со следующего года минимальная зарплата в Латвии составит 700 евро

В настоящее время правила Кабинета министров о размере минимальной месячной заработной платы за нормальное рабочее время и расчете минимальной часовой ставки предусматривают минимальную зарплату в размере 620 евро. В прошлом году приняты поправки к закону о труде, согласно которым с 1 января 2024 года минимальная месячная заработная плата за нормальное рабочее время должна составлять не менее 700 евро.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2018-2021 годах доля работников, получающих минимальную зарплату или меньше, составляла от 18,1% до 20,6%, или около одной пятой всех работников, а в 2022 году эта доля была самой низкой за последние пять лет - 16%.

По данным ЦСУ о количестве работников с минимальной зарплатой или ниже, в 2022 году в частном секторе из 123 143 работников таких было 94 190, или 17,7%, а в государственном секторе - 26 032 человека, или 11,4% всех работников. В период с 2019 по 2021 год наблюдалось незначительное увеличение доли работников с минимальной заработной платой и ниже в государственном секторе - с 11,4% в 2019 году до 13,0% в 2021 году, в то время как в частном секторе такого увеличения не наблюдалось.

Во II квартале 2023 года в Латвии работало 887 600 человек, или 64,4% населения в возрасте 15-74 лет.