В Вентспилсе из-за халатности родителей двухлетний ребенок отравился метадоном

В сентябре прошлого года Государственная полиция получила информацию о том, что в Вентспилсе в медучреждение доставлен двухлетний ребенок, который выпил примерно десять миллилитров наркотического вещества - метадона, после чего ребенка тем же вечером перевезли в медучреждение в Риге. О произошедшем незамедлительно были проинформированы сиротский суд и социальная служба.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина и его жена, находясь дома и являясь родителями маленького ребенка, у которых есть обязанность заботиться о ребенке и его безопасности, своими халатными действиями поставили жизнь ребенка под угрозу. Мужчина, будучи участником метадоновой программы, чтобы принимать метадон в домашних условиях, был ознакомлен и обязался соблюдать правила хранения и применения метадона. Кроме того, с этими правилами была ознакомлена и обязалась их соблюдать его жена, в частности, метадон должен был находиться в недоступном и невидимом для ребенка месте, пояснила представитель Госполиции.