В Вентспилсе из-за халатности родителей двухлетний ребенок отравился метадоном

Полиция предлагает начать уголовное преследование родителей, малолетний сын которых отравился метадоном, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
В сентябре прошлого года Государственная полиция получила информацию о том, что в Вентспилсе в медучреждение доставлен двухлетний ребенок, который выпил примерно десять миллилитров наркотического вещества - метадона, после чего ребенка тем же вечером перевезли в медучреждение в Риге. О произошедшем незамедлительно были проинформированы сиротский суд и социальная служба.
Шершнева указала, что Госполиция начала уголовный процесс, были назначены экспертизы, постановившие, что у ребенка констатировано отравление метадоном и амфетамином, что вызвало опасную для жизни дыхательную недостаточность и потерю сознания.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина и его жена, находясь дома и являясь родителями маленького ребенка, у которых есть обязанность заботиться о ребенке и его безопасности, своими халатными действиями поставили жизнь ребенка под угрозу. Мужчина, будучи участником метадоновой программы, чтобы принимать метадон в домашних условиях, был ознакомлен и обязался соблюдать правила хранения и применения метадона. Кроме того, с этими правилами была ознакомлена и обязалась их соблюдать его жена, в частности, метадон должен был находиться в недоступном и невидимом для ребенка месте, пояснила представитель Госполиции.
Однако правила соблюдены не были, и бутылочка с метадоновой жидкостью была оставлена в свободно доступном для ребенка месте - на кухне в холодильнике. Ребенок, не осознавая последствий, выпил жидкость, таким образом отправившись.
Экспертиза показала, что ребенок выпил не только метадон, но и амфетамин, что означает, что амфетамин, вероятно, был добавлен в метадоновую жидкость.
Можно сделать вывод, что в результате халатности обоих родителей жизнь несовершеннолетнего оказалась под угрозой, причинив ему физические страдания.
Согласно Уголовному закону, самое суровое наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до пяти лет. Размер наказания установит суд.
Как отметила Шершнева, в данный момент мама мальчика находится в местах заключения по другому уголовному процессу, связанном у с оборотом наркотических веществ, по которому ей установлена мера пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь ребенок находится в безопасности - во временной семье, и сиротский суд примет решение о правах на опеку ребенка.
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