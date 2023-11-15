Инфографика ⟩ В этом году Еврокомиссия прогнозирует экономике Латвии небольшой спад

Согласно осенним прогнозам Еврокомиссии, в этом году в экономике Евросоюза ожидается рост на 0,6%, а в следующем году рост на 1,3%. Рост экономики еврозоны в этом и следующем годах составит 0,6% и 1,2% соответственно.

Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется в размере 6,5%, а в следующем году она должна снизиться до 3,5%, в то время как в еврозоне она в соответствии с прогнозами Еврокомиссии составит соответственно 5,6% и 3,2%.

Наиболее стремительный спад ВВП в этом году Еврокомиссия прогнозирует в Эстонии, Ирландии (-0,9%), Венгрии (-0,7%) и Люксембурге (-0,6%), а наибольший рост ожидается на Мальте (+4%), в Хорватии (+2,6%) и Греции (+2,4%).

Еврокомиссия признает, что после восстановления от пандемии в 2021 и 2022 годах экономика ЕС потеряла динамику. Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года немного сократился, а за первые три квартала этого года показал лишь незначительный рост. Негативное влияние высокой дороговизны жизни оказалось сильнее ожидаемого, а глобальная торговля оказала лишь незначительную поддержку. Между тем изменения монетарной политики в связи с высокой инфляцией ощущаются в экономике, и фискальная поддержка постепенно прекращается.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что в соответствии с осенним экономическим прогнозом Еврокомиссии под влиянием геополитических потрясений в экономике ЕС в этом году ожидается медленный рост в размере 0,6%. Предположительно в следующем году темп роста ЕС немного вырастет - до 1,3%.