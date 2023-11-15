Инфографика ⟩ В этом году Еврокомиссия прогнозирует экономике Латвии небольшой спад

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует в этом году для экономики Латвии спад на 0,2%.
Этот прогноз хуже сделанного в мае, когда ожидался прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в 2023 году на 1,4%.
Вместе с тем в обнародованных в среду прогнозах Еврокомиссия предполагает, что в следующем году ВВП Латвии вырастет на 2,4%.
Инфляция в Латвии в этом году оценивается в 9,6%, а в следующем году рост согласованного индекса потребительских цен прогнозируется на 3,2%.
Дефицит бюджета Латвии в этом году прогнозируется в размере 3,2% ВВП, а в следующем году предполагается его снижение до 3,1% ВВП.
Кроме того, спада Еврокомиссия ожидает в этом году и в остальных двух странах Балтии.
В том числе в экономике Литвы прогнозируется спад на 0,4%, тогда как в следующем году в экономике Литвы ожидается рост на 2,5%. Инфляция в Литве в этом году оценивается в 8,8%, а в следующем году она прогнозируется 2,9%.
В свою очередь, в отношении Эстонии Еврокомиссия прогнозирует, что в этом году ВВП этой страны сократится на 2,6%, а в следующем году увеличится на 1,9%. Инфляция в Эстонии в этом году составит 9,4%, а в 2024 году снизится до 3,5%.
Согласно осенним прогнозам Еврокомиссии, в этом году в экономике Евросоюза ожидается рост на 0,6%, а в следующем году рост на 1,3%. Рост экономики еврозоны в этом и следующем годах составит 0,6% и 1,2% соответственно.
Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется в размере 6,5%, а в следующем году она должна снизиться до 3,5%, в то время как в еврозоне она в соответствии с прогнозами Еврокомиссии составит соответственно 5,6% и 3,2%.
Наиболее стремительный спад ВВП в этом году Еврокомиссия прогнозирует в Эстонии, Ирландии (-0,9%), Венгрии (-0,7%) и Люксембурге (-0,6%), а наибольший рост ожидается на Мальте (+4%), в Хорватии (+2,6%) и Греции (+2,4%).
Еврокомиссия признает, что после восстановления от пандемии в 2021 и 2022 годах экономика ЕС потеряла динамику. Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года немного сократился, а за первые три квартала этого года показал лишь незначительный рост. Негативное влияние высокой дороговизны жизни оказалось сильнее ожидаемого, а глобальная торговля оказала лишь незначительную поддержку. Между тем изменения монетарной политики в связи с высокой инфляцией ощущаются в экономике, и фискальная поддержка постепенно прекращается.
Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что в соответствии с осенним экономическим прогнозом Еврокомиссии под влиянием геополитических потрясений в экономике ЕС в этом году ожидается медленный рост в размере 0,6%. Предположительно в следующем году темп роста ЕС немного вырастет - до 1,3%.
"Учитывая геополитическое и экономическое влияние российской агрессии против Украины в регионе, во всех трех странах Балтии в этом году ожидается рецессия: В Латвии - 0,2%, в Литве - 0,4%, а в Эстонии - 2,6%. В следующем году рост экономики в странах Балтии возобновится: в латвийской экономике прогнозируется рост в 2,4%, в Литве - 2,5%, а в Эстонии - 1,9%", - рассказал Домбровскис.
Он также упомянул, что в этом году в Латвии инфляция по-прежнему будет высокой, что негативно сказывается на показателях частного потребления и экспорта.
"В следующем году прогнозируется резкое снижение инфляции - до 3,2%, что вместе с ростом зарплат будет способствовать повышению покупательной способности домохозяйств. В Латвии экономическому росту продолжат способствовать инвестиции из фондов ЕС, в том числе в рамках плана восстановления и устойчивости экономики. Дефицит бюджета в Латвии и в этом, и в следующем году прогнозируется на уровне чуть выше 3% ВВП, что станет самым большим дефицитом бюджета среди стран Балтии. Соответственно, Латвии в последующие годы придется уделять больше внимания вопросам фискальной устойчивости и постепенно сокращать дефицит бюджета", - сказал Домбровскис.
ЕК ежегодно (весной и осенью) публикует два всеобъемлющих прогноза и два промежуточных (зимой и летом) прогноза. Промежуточные прогнозы включают годовой и квартальный ВВП и инфляцию за соответствующий год и следующий год по странам-участницам, а также ЕС и еврозоне в целом.
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