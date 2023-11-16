Гаусс: airBaltic пока не планирует вводить прямые рейсы из Латвии в США

"Пока не будет прямых полетов в США", - сказал Гаусс, но при этом подтвердил, что в будущем существует вероятность авиасообщения с Нью-Йорком.

Президент airBaltic пояснил, что в распоряжении авиакомпании нет самолетов, на которых было бы экономически выгодно совершать такие полеты. "Это должен быть экономически логичный шаг", - сказал Гаусс, добавив, что airBaltic сейчас не может позволить себе запустить настолько дорогой проект.

Как сообщалось, airBaltic и американская авиакомпания Delta Air Lines с 22 ноября этого года начнут сотрудничество, а именно с учетом спроса на путешествия через Атлантику соглашение о сотрудничестве позволит Delta Air Lines добавить код полетов на 20 маршрутах airBaltic из трех баз авиакомпании - Риги, Таллинна и Вильнюса.