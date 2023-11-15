airBaltic начнет сотрудничество с американской авиакомпанией Delta Air Lines

Принимая во внимание спрос на трансатлантические перевозки, Delta Air Lines добавит свой код рейса к рейсам airBaltic, тем самым предоставив клиентам удобные стыковки и большую гибкость при путешествии между Северной Америкой и странами Балтии.

Генеральный директор airBaltic Мартиньш Гаусс отмечает, что сотрудничество с Delta Air Lines откроет значительные возможности.

"Это не только привлечет в airBaltic новых пассажиров, но также улучшит сообщение и повысит узнаваемость стран Балтии в мире. Мы надеемся на успешное и долгосрочное сотрудничество", - сказал он.

Соглашение о сотрудничестве позволит Delta Air Lines добавить свой код рейса на 20 маршрутах airBaltic из трех баз авиакомпании - Риги, Таллинна и Вильнюса.

"Сотрудничество с airBaltic еще больше укрепит связь Delta Air Lines с этим динамичным европейским регионом, предлагая большему количеству клиентов доступ к направлениям по всей территории Соединенных Штатов", - заявил представитель американской компании.

airBaltic осуществляет полеты по более чем 100 маршрутам из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере, предлагая удобные стыковки в маршрутной сети авиакомпании в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Кавказском регионе.