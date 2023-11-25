Валерий Меладзе: 30 лет на сцене, антивоенные высказывания и два брака

Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Джанабаевой тогда было уже 3 года.

"Как я поняла потом, все знали все, кроме меня", - призналась она.

Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для все неожиданностью.

"Для мамы это был шок. Как ребенок я тоже не предчувствовала, что это может случиться", - вспоминает дочь Меладзе Инга.

Ирина рада, что так произошло. Может быть, если бы она узнала об этом раньше, все было бы намного больнее и эмоциональнее, так как у нее сложный характер. Но они бы все равно развелись.

Сейчас в СМИ регулярно появляется информация о возможном втором разводе Меладзе. Но он никак эти слухи не комментирует.

С 2007 года Валерий Меладзе является наставником на шоу "Голос. Дети".

"Из тех детей, которые приходят на "Голос", патологически желают славы 2-3%. Все остальные участники - это обычные дети, просто очень хорошо подготовленные и прекрасно поющие", - признался он в интервью изданию "Аргументы и факты".

По его мнению, телепроект уже перестал быть событием. Раньше победителей и яркие номера еще как-то запоминали, а сейчас забывают уже на третий день.