Ицхак Герцог: Израиль не оставит в Газе "вакуум" после войны

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что переходный период может быть необходим, но и предупредила Израиль о недопустимости повторной оккупации сектора Газа, из которого он ушел в 2005 году, или уменьшения размеров территории с помощью новых барьеров безопасности или буферных зон, напоминает издание.

Со своей стороны премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль сохранит "общую ответственность за безопасность" Газы на неопределенный срок.

Операция ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа"

Отмечается, что Ицхак Герцог общался с журналистами за несколько часов до начала Армией освобождения Израиля (ЦАХАЛ) операции в больнице "Аш-Шифа", которая, по данным израильских военных, используется террористами для размещения своей инфраструктуры.

Впоследствии ЦАХАЛ обнародовала кадры, демонстрирующие, как указывалось, склады с оружием боевиков в отделении магнитно-резонансной томографии больницы. Боевики ХАМАС назвали эти кадры постановочными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.