Работают ли санкции Запада против России или все же нет?

ВВП России и что это говорит об эффективности санкций

Результат действия санкций легче всего замерять в отдельных сферах экономики, а не макроэкономически, говорит Янис Клуге. Впрочем, возможно на основании различных моделей по потенциальному и реальному росту ВВП высчитывать их эффект и на общее состояние экономики, и "получается, что Россия имела бы на 5-10 процентных пунктов больший ВВП, если представить ее рост без санкций и отсчитывать от января 2022 года. Одновременно с этим Россия вернулась по размеру ВВП ровно к той точке, где была до начала войны, то есть в январь 2022 года", добавил экономист.

Вот только взгляд исключительно на динамику ВВП не дает истинного понимания эффекта от санкций, добавил Морис Хёфген. "Рост расходов на войну тоже способствует росту ВВП, но способствует ли он развитию страны?", - добавил он.

Есть ли альтернативы санкциям и что дальше?

Война России против Украины затягивается, и это ставит другие задачи перед стратегическим планированием санкций, заметили эксперты во время дискуссии. "Сейчас цель санкций заключается в том, что мы хотим сдержать Россию, сдержать ее перевооружение и в долгосрочной перспективе уменьшить угрозу, которая исходит из России", - говорит Янис Клуге. Но он, вместе с тем, уверен, что "одними санкциями мы не сможем уменьшить угрожающий потенциал России".

Свое экономическое будущее Россия потеряла, добавил он, но для нынешнего руководства России, по его словам, решающее значение имеет только политическое будущее. "Они спрашивают себя: сможем ли мы производить достаточно оружия и сможем ли мы вновь стать главной силой на континенте", - добавил Клуге.