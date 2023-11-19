Передача: Оборудованию бомбоубежищ препятствуют подсчеты о влиянии на рынок жилья

Спустя более полутора лет после полномасштабного вторжения России в Украину по-прежнему нет ясности с планами Латвии по оборудованию бомбоубежищ. Как выяснила передача De Facto Латвийского телевидения, девелоперам недвижимости не нравится идея об обязательном оборудовании убежищ в новых проектах. Это одна из причин задержки.
Департамент гражданской обороны Рижской думы определил в городе 355 мест, пригодных для бомбоубежищ. В этом списке есть как убежища, которые спроектированы, но не построены, так и те, что уже снесены, и те, что сохранились до наших дней.
Руководитель муниципального управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсонс отмечет, что из выделенных бомбоубежищ примерно 10 находятся в относительно хорошем состоянии. Одно из них расположено в подвале построенной в 1936 году Школы медсестер на улице Яня Асара в Риге, где с учетом опыта Первой мировой войны был создан газонепроницаемый подземный госпиталь, вмещающий 300 человек.
Привести в порядок старые и построить новые убежища сейчас не позволяет то, что нет ясных требований, как они должны выглядеть. Министерство экономики, основываясь на опыте Финляндии, разработало новый строительный норматив, однако документ не утвержден, так как параллельно план развития бомбоубежищ готовит МВД. Пока он не завершен, приостановлен и строительный норматив.
Из беседы с вовлеченными лицами можно понять, что причина задержки связана со спором о том, следует ли сделать наличие убежищ обязательным для новых многоэтажных жилых домов.
"То, что обдумывается сейчас, глобально не решит проблему. Только для новых проектов, которые могут появиться через несколько лет", - говорит глава Альянса девелоперов недвижимости Интс Далдерис, который еще недавно был советником министра финансов. Альянс, объединяющий более 30 девелоперов, во время прошлого правительства направил Министерству экономики письмо с несколькими возражениями против обязательного строительства убежищ в новых проектах. Организация выступила с прогнозом, что такое требование приведет к подорожанию квартир минимум на 10%, росту арендной платы и оттоку инвестиций в соседние страны.
"Это довольно серьезно может повлиять на и так уже подорванную из-за высоких кредитных ставок уверенность потребителей или покупателей в необходимости покупать новое жилье", - говорит Далдерис.
С этим мнением согласно Миноэкономики, в котором подсчеты о негативном влиянии обязательных убежищ в новых проектах еще более пессимистичны. "Мы подсчитали, что создание имеющего смысл убежища, в зависимости от дома, может привести к подорожанию до 30%, - говорит директор департамента строительства министерства Ольга Фелдмане и поясняет, что сейчас очень много домов строится без эксплуатируемых подвалов.
Представитель министерства отмечает, что новые жилые дома образуют ничтожную часть от общего числа квартир. И вместо того, чтобы думать об убежищах, которые смогут использовать только жильцы конкретного дома, она призывает создавать их доступными для всех.
"Мы также рекомендовали Министерству внутренних дел - с чем, надеюсь, они согласятся - в первую очередь подумать об использовании, адаптации и реконструкции существующего фонда для укрытия людей в таких случаях. И надо смотреть, в каких новых домах. Убежища действительно должны создаваться в общественных местах, а вот что касается жилых, то это надо обсуждать", - считает Фелдмане.
В МВД поясняют, что сейчас идет экспертная дискуссия о достаточности предположения Минэкономики о влиянии на новые объекты. При этом в отношении существующих серийных объектов планируется разработать методические рекомендации по адаптации зданий, а также дать рекомендации владельцам частных объектов.
"Этот приоритет будет заключаться в создании новых объектов, новых помещений, но в то же время необходимо учитывать максимальное использование существующей инфраструктуры", - поясняет Дмитрий Трофимов, госсекретарь Министерства внутренних дел.
Между тем в Рижской думе считают, что рассмотрение вопроса об убежищах в правительстве непростительно затягивается. Вице-мэр Риги Линда Озола согласна, что строительство убежищ будет частным застройщикам чего-то стоить, но она видит в этом и выгоду.
"В таких неформальных разговорах я не слышала, чтобы из-за этого девелоперы были менее мотивированы к освоению новых объектов в столице. Напротив, я бы сказала, что как потенциальный покупатель недвижимости я бы посчитала дополнительным бонусом, если бы в новостройке были безопасные помещения, пригодные для укрытия. Да, это может добавить определенный процент к стоимости, но это плата за безопасность", - отмечает Озола.
Представители МВД пока не могут ответить, когда именно информативный отчет об убежищах попадет на стол правительства. Парламентский секретарь министерства Игорь Раев частично согласен с тем, что решение вопросов, связанных с убежищами, шло медленно, но напоминает, что прошлый год был годом выборов, поэтому нынешняя сессия Сейма занимается исправлением ранее принятых законов.
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