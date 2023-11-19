Передача: Оборудованию бомбоубежищ препятствуют подсчеты о влиянии на рынок жилья

"То, что обдумывается сейчас, глобально не решит проблему. Только для новых проектов, которые могут появиться через несколько лет", - говорит глава Альянса девелоперов недвижимости Интс Далдерис, который еще недавно был советником министра финансов. Альянс, объединяющий более 30 девелоперов, во время прошлого правительства направил Министерству экономики письмо с несколькими возражениями против обязательного строительства убежищ в новых проектах. Организация выступила с прогнозом, что такое требование приведет к подорожанию квартир минимум на 10%, росту арендной платы и оттоку инвестиций в соседние страны.

"Это довольно серьезно может повлиять на и так уже подорванную из-за высоких кредитных ставок уверенность потребителей или покупателей в необходимости покупать новое жилье", - говорит Далдерис.

С этим мнением согласно Миноэкономики, в котором подсчеты о негативном влиянии обязательных убежищ в новых проектах еще более пессимистичны. "Мы подсчитали, что создание имеющего смысл убежища, в зависимости от дома, может привести к подорожанию до 30%, - говорит директор департамента строительства министерства Ольга Фелдмане и поясняет, что сейчас очень много домов строится без эксплуатируемых подвалов.

Представитель министерства отмечает, что новые жилые дома образуют ничтожную часть от общего числа квартир. И вместо того, чтобы думать об убежищах, которые смогут использовать только жильцы конкретного дома, она призывает создавать их доступными для всех.