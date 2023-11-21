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Обещания о снижении цен на лекарства до сих пор на бумаге

rus.tvnet.lv/LETA
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Аптека. Иллюстративное фото
Аптека. Иллюстративное фото Фото: Ieva Makare/LETA

В следующем году, возможно, мы наконец-то дождемся снижения цен на медикаменты. Во всяком случае, так обещают в Министерстве здравоохранения, которое вознамерилось убедить отрасль согласиться с фиксированной наценкой на лекарства, пишет LSM.lv.

Отрасль пока сразу не говорит "нет", но ждет, когда станет известен конкретный размер ограничения.

Жалобы на то, что в Латвии цены на медикаменты выше, чем в остальных странах Балтии, звучат уже много лет. Но реального снижения цен так и не удалось добиться, и еще этой осенью Госконтроль указал на большую разницу цен в Балтии.

Окончательная цена формируется из добавленной к цене производителя наценки оптовых торговцев и аптек и налога на добавленную стоимость в размере 12%. Именно наценка и PVN являются тем звеном, из-за которого в Латвии цены самые высокие.

В обеих наших соседних странах для наценки установлено ограничение оптовой платы, то есть определен конкретный "потолок".

У нас он устанавливается в процентном соотношении с ценой производителя. Например, на медикамент стоимостью 2000 евро латвийским оптовикам разрешено устанавливать наценку в 200 евро, тогда как в Эстонии - 6,39 евро, а в Литве - 14,48 евро.

"Чем дороже лекарства, тем выше наценка и конечная цена для клиента. Можно было бы определить, как это сделано в Литве и Эстонии, что при достижении определенной цены производителей дальше уже не рассчитывается наценка в процентном соотношении, есть определенный максимум. Все равно, сколько лекарства стоят - 100 или 200 евро, наценка составляет, допустим, 6 евро, а не, как сейчас, 10% от цены", - объяснила механизм юридический советник Бюро омбудсмена Илона Лошака.

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