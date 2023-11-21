Налоговые задолженности выросли до 863,3 млн евро

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом составили 399,227 млн евро (на 0,1% больше, чем в начале октября), задолженности перед бюджетами самоуправлений - 291,784 млн евро (на 0,6% больше), задолженности по взносам социального страхования - 172,333 млн евро (на 2,8% больше).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, составляли 62,3% общей суммы задолженности, или 537,698 млн евро.

Не подлежащими взысканию были признаны долги в размере 2,466 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию были признаны долги в размере 535,231 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 248,916 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 286,316 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 ноября была предоставлена по задолженностям на сумму 93,338 млн евро, что на 33,9% меньше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, в начале октября составляла 232,308 млн евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2023 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 876,776 млн евро/