Технологическое предприятие Mikrotīkls является одним из крупнейших по размеру пожертвований предприятием в Латвии, которое в том числе регулярно делает пожертвования Детской больнице и высшим учебным заведениям.

В этом году пожертвование направлено на улучшение медицинских услуг Детской клинической университетской больницы (BKUS), образование сотрудников и привлечение специалистов из-за рубежа.

Mikrotīkls поддерживает BKUS с 2015 года, когда BSF получил первое пожертвование в размере 1 млн евро, которое тогда предназначалось для отделения гематоонкологии. На сегодня в виде пожертвований от предприятия получено уже более 4 млн евро, что позволило BKUS реализовать ряд важных проектов по улучшению не только онкологического лечения, но и других медицинских услуг, развитию среды и инфраструктуры, а также помогло медицинскому персоналу больницы пополнить знания за рубежом и привлечь иностранных специалистов.

Руководитель BKUS Валт Аболс отметил, что эти пожертвования позволили внедрить в больнице новые методы лечения и способы диагностики, которые в недавнем прошлом не были доступны.