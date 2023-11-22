Силиня объяснила быстрый рост расходов Латвии

Она отметила, что аналогичную оценку Еврокомиссии получили и другие страны ЕС, поскольку их расходы выросли больше, чем хотелось бы и чем рекомендовала Еврокомиссия. Силиня отметила, что в этом году правительство согласовало ряд приоритетов, а расходы на оборону являются одной из самых крупных статей расходов.

"Оборона финансировалась и в предыдущие годы, но она фигурирует в общих расходах. Мы решили инвестировать в строительство забора на латвийско-российской границе, но надо учитывать, что цены на строительство выросли. Мы также договорились, что дополнительные средства должны быть вложены во внутреннюю безопасность. К сожалению, геополитическая ситуация ставит свои задачи перед государственным бюджетом", - сказала Силиня.

По словам премьер-министра, немалые расходы в бюджете приходятся на долю здравоохранения. Между тем дополнительное финансирование здравоохранения необходимо, поскольку ни для кого не секрет, что Латвия отстает от других стран-членов ЕС по объему инвестиций в здравоохранение.

Премьер-министр отметила, что инвестиции необходимы и в образование, так как нужно удовлетворить требования забастовки учителей.

Как сообщалось, Еврокомиссия оценила бюджетные планы стран еврозоны на 2024 год и относительно Латвии пришла к выводу, что подготовленный план не полностью соответствует рекомендациям - рост расходов превышает рекомендованный.